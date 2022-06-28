Чем подкормить лук в домашних условиях и как правильно это делать - узнайте в материале УНИАН.

Лук обычно высаживают весной, а во втором месяце лета он перестает расти и переходит во вторую стадию - на растении начинают формироваться головки. Для того, чтобы в итоге овощ вырос крепким, а вы получили хороший урожай, нужно в июле внести правильные удобрения. УНИАН расскажет, чем подкормить лук для большой головки и как это делать.

Ранее мы говорили о том, чем подкормить помидоры.

Как удобрить лук в июле и зачем - советы

Опытные огородники знают, что в зависимости от стадии созревания лука меняется и уход за ним. Одни удобрения лучше отменить, другие - ввести, но для самостоятельного созревания культуры однозначно стоит быть осторожными с азотистыми веществами, а то и вовсе их убрать.

Особенности, о которых нужно знать при уходе за луком:

фосфор и калий - необходимые вещества для этого растения в июле, лучшее удобрение - зола;

поливать лук в июле нужно только тогда, когда почва полностью высохнет, а когда увидите желтые "перья", то прекращайте полив совсем;

во второй половине июля уберите всю землю с верхней части растений, чтобы солнечные лучи попадали на луковицу.

В случае, если в июле пойдут дожди, то накрывайте урожай пленкой, чтобы на него не попадала влага, а растения оставались сухими и дольше хранились.

Размер головок лука, в целом, очень зависит не только от удобрений, но и от других факторов. К примеру, погодные условия играют не последнюю роль - урожай, получивший достаточное количество ультрафиолета, как правило, богаче и лучше, чем тот, что рос в тени. Второй момент - сорняки, с которыми обязательно нужно бороться, иначе нежелательная растительность перекроет подачу кислорода к луку и замедлит его развитие.

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Чем подкормить лук в домашних условиях - рецепт

Учитывая то, что наиболее удачные удобрения - это те, что содержат калий и фосфор, УНИАН предлагает проверенные рецепты:

Приблизительный расход удобрений - 10 л на 2 кв. м. грядки:

30 гр. аммиачной селитры, 60 гр. суперфосфата и 30 гр. хлористого калия, разведенных в 10 л воды;

1 ст. л. соли, 1 ст. л. аммиачной селитры и 10 гр. 1% йода, растворенных в 10 л воды;

2 ст. л. нитрофоски, на 10 л воды;

100-150 гр древесной золы на 10 л воды;

1\3 ведра мятой зелени сорных растений или крапивы залить 3л воды, добавить ст.ложку дрожжей, настоять 2-3 суток, перед применением разбавить до 9 л водой.

При нехватке калия у растения желтеют листья, при недостатке фосфора - сохнут верхушки. Их необходимо обрезать, чтобы они не забирали силы у луковицы.

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