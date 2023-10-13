Запах мочи питомца в квартире способен расстроить любого. Однако, отчаиваться не стоит, лучше взять на вооружение несколько проверенных способов, как с этим бороться.

Многие владельцы котов или собак сталкиваются с тем, что их любимец гадит на ковер. Однако, не спешите ругать животное, лучше узнайте, чем почистить ковер от мочи собаки или кошки.

Давайте сначала разберемся, как очистить ковер от запаха мочи и какие средства в этом помогут. Первое, что приходит на ум - это спецсредства из зоомагазина, которые хорошо справятся с задачей. Но стоят они недешево, к тому же, если вы противник бытовой химии, то лучше их не использовать, а взять подручные средства.

Как очистить ковер от мочи собаки - простые способы

Этот метод в значительной степени облегчит вам жизнь, поэтому запомните его. Возьмите одинаковые части перекиси водорода и бесцветной жидкости для мытья посуды и смешайте их. Полученный микс вотрите в загрязненный участок ковра, и оставьте на полчаса. Потом почистите пятно щеткой от краев к центру и оставьте высыхать, затем пропылесосьте.

Видео дня

Есть еще один универсальный способ, как отмыть какой-либо ковер от кошачьей мочи или собачьей. Он удобен тем, что разрушает биологический состав мочи и таким образом убивает неприятный запах. Поэтому, если вы ранее не знали, чем почистить ковер от запаха кошачьей мочи, то этот метод будет очень подходящим. Для него нужно взять соду и уксус. Пятно на ковре полейте предварительно разбавленным с водой уксусом в пропорции 1:3, а затем хорошенько посыпьте содой. Все это нужно оставить высыхать. Потом смесь убрать веником или пылесосом.

Как отстирать ковер от кошачьей мочи - эффективные методы

Обратите внимание на лимонную кислоту - она отлично уберет запах и очистит ковер. Для этого метода нужно разбавить ложку лимонной кислоты в стакане воды и протереть то место, куда "сходил" кот.

Есть еще один лайфхак, чем постирать ковер от кошачьей мочи - это йод. Разведите в литре воды 20 капель йода и протрите место загрязнения.

А если моча свежая, и под рукой есть водка, то ею немедленно нужно обработать пятно - запах мочи уйдет за секунды, вам останется только проветрить комнату.

Еще чем обработать ковер от кошачьей мочи так это смесью перекиси водорода, соды и средства для мытья посуды. Их нужно взять в равных частях, нанести на пятно и втереть губкой или поролоном. Затем дать высохнуть, после чего убрать остатки.

Ранее УНИАН писал, что делать если кошка перестала ходить в лоток по маленькому.

Вас также могут заинтересовать новости: