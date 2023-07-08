Ароматная, румяная, блестящая выпечка покорит любого. Добиться такого эффекта очень легко, если знать пару секретов.

Выпечка с гладкой аппетитной румяной корочкой всегда привлекает взгляд и вызывает желание ее съесть. Рука сама тянется за ароматным пирожком. Правда, не у каждой хозяйки с первого раза удается добиться такого эффекта.

УНИАН разбирался, чем смазать пирожки, чтобы они блестели.

Чем лучше смазать пирожки - белок или желток

Большинство хозяюшек согласятся, что лучше смазать пирожки перед выпечкой яйцом. Кто-то просто взбивает целое яйцо и наносит на тесто. В этом случае мы получим глянцевую поверхность, но вот выпечка не будет столь румяной.

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Существует секретный лайфхак с яйцом, зная который, можно самому определить, чем смазать пирожки - белком или желтком.

Если отделить желток от белка, взбить и нанести на тесто, то пирожки получаться румяными. В то же время поверхность пирожка не будет глянцевой.

Если же взбить только белок и нанести полученную пену на пирожки перед духовкой, то в результате получится идеальный блеск и хруст. В этом случае стоит быть аккуратным с количеством белка, чтобы не получить "автомобильный лак" - плотную корку, которую сложно будет укусить.

Кстати, если во взбитое яйцо добавить немного топленого сливочного масла, то тесто будет не только красивым, но и мягким, и ароматным.

Чем смазать пирожки, если нет яйца - вы об этом не догадывались

Необязательно использовать яйцо, чтобы смазать пирожки перед выпечкой. Есть несколько продуктов, которые помогут решить эту проблему и тоже сделают красивую корочку:

растительное или сливочное масло смягчает тесто и придает ему невероятный аромат. К нему можно добавить специи на выбор для пикантности;

смягчает тесто и придает ему невероятный аромат. К нему можно добавить специи на выбор для пикантности; крепкий чай делает пирожки румяными и красивыми, ведь это отличный краситель. Кстати, блеск выпечки в этом случае зависит от количества сахара в чае;

делает пирожки румяными и красивыми, ведь это отличный краситель. Кстати, блеск выпечки в этом случае зависит от количества сахара в чае; сметану можно использовать как самостоятельно, так и смешав с сахаром, сливочным маслом или мукой. Пропорции могут быть разными, все зависит от того, насколько плотной должна получиться глазурь;

можно использовать как самостоятельно, так и смешав с сахаром, сливочным маслом или мукой. Пропорции могут быть разными, все зависит от того, насколько плотной должна получиться глазурь; молоко даст румяную корочку, но его нужно использовать теплым и наносить за несколько минут до готовности.

Каждый из этих вариантов по-своему хорош, поэтому лучший стоит выбирать, опираясь на свои предпочтения.

Чем смазать выпечку после выпекания - идеальная корочка

В случае, если по каким-то причинам выпечка имеет не тот внешней вид, как хотелось бы, то это не беда. Есть парочка лайфхаков, которые помогут исправить ситуацию.

Так, пирожки можно смазать теплым молоком. Оно смягчит слишком плотную и грубую корочку, а также придаст блеск. Также справиться с этой бедой поможет сливочное масло. Оно сделает пирожки вкуснее и ароматнее.

В случае, если необходимо придать блеск выпеке после приготовления, то можно сделать глазурь на скорую руку. К примеру, растопить в воде сахар или мед и смазать полученной смесью готовое хлебобулочное изделие. В результате получится красивая блестящая корочка, которая никого не оставит равнодушным.

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