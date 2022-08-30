Сколько нужно аспирина для отбеливания белья и как с помощью таблеток избавиться от накипи - узнайте в материале УНИАН.

Аспирин - дешевые таблетки, которые можно использовать не только в медицинских целях. Многие хозяйки знают, что ацетилсалициловая кислота - эффективное средство при стирке вещей или избавлении от накипи в стиралке. УНИАН расскажет, что будет, если положить аспирин в стиральную машинку.

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Аспирин - пятновыводитель для одежды

Знакомый каждому аптечный товар - уникальный пятновыводитель, который можно использовать постоянно. Рецепт простой:

Відео дня:

растереть 10 таблеток аспирина;

растворить порошок в 10 литрах воды;

замочить белье в растворе на 7-10 часов;

выложить одежду в барабан машинки и постирать, как обычно.

Такой лайфхак поможет вам не просто очистить вещи от грязи, но и избавиться от многих нежелательных пятен. Аспирин отстирывает даже кровь и вино, что удачно, ведь не многие средства справляются с такими пятнами.

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Как отбелить белье с помощью аспирина - советы

Кроме удаления пятен, аспирин еще и прекрасно отбеливает вещи, превращая их в белоснежные одеяния. Для того, чтобы вернуть одежде былое изящество, придерживайтесь инструкции:

растереть в порошок 2-3 таблетки аспирина;

смешайте их с порошком для стирки;

засыпьте смесь в отсек СМА и постирайте вещи.

Преимущество такого способа заключается в том, что для качественного отбеливания не нужно замачивать вещи. Единственный нюанс - старые, поношенные или изрядно пожелтевшие вещи, для отбеливания которых, объективно, без замачивания не обойтись.

Стирка цветного белья с аспирином руками

Не у всех есть стиральные машинки - тогда на помощь приходит старая добрая стирка в тазике. В этом случае тоже можно использовать аспирин для того, чтобы "освежить" вещи. К тому же, некоторые хозяйки боятся, что частое использование кислоты может повредить барабан машинки.

Если стираете руками, то запоминайте лайфхак:

растолочь 6-10 таблеток аспирина;

развести их в 10-12 литрах воды;

замочить белье в составе на 6-8 часов;

постирать вещи как обычно.

После того, как постираете одежду, прополощите ее тщательно и развесьте сушиться естественным образом. К счастью, таким образом можно стирать детские вещи, как особенно деликатную часть гардероба.

Как правильно почистить стиральную машину от накипи

Кроме эффективной очистки вещей от пятен и желтизны, с помощью аспирина можно избавиться от накипи в стиральной машинке. Если хотите попробовать такую функцию таблеток, разотрите 5 штук в порошок, смешайте с кондиционером. Засыпьте получившуюся смесь в контейнер для порошка и включите режим холодной стирки, не закладывая белье в машинку. Примечательно, что у аспирина принцип действия такой же, как и у лимонной кислоты, поэтому накипь, которая появилась недавно, такое средство удаляет быстро и эффективно.

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