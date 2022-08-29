Для чего нужны влажные салфетки в стиралке и какие именно можно использовать - узнайте в материале УНИАН.

Качественная стирка - неотъемлемый процесс уборки в доме. Часто бывает так, что на вещах после стирки остаются шерсть, волосы или катышки. Убрать их можно с помощью тканевых салфеток. УНИАН расскажет, какой он - простой лайфхак с влажными салфетками и стиральной машиной, который заметно упростит процесс стирки для вас.

Ранее мы говорили о том, зачем нужен лавровый лист в стиральной машине.

Ловушка для мусора в стиральной машине - секреты стирки

Для того, чтобы собрать шерсть, волосы или катышки с одежды (особенно, темной) вам нужно взять несколько штук обычных влажных салфеток и положить несколько штук в барабан стиральной машины вместе с вещами. Во время процесса стирки салфетка будет хаотично перемещаться по барабану, собирая на себя весь мусор. Когда вы достанете вещи, то увидите, что волосы, шерсть, катышки и другие лишние элементы быта остались на салфетке.

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Какие салфетки класть в стиральную машину - нюансы

Такой простой и понятный способ имеет свои особенности - важно правильно выбрать салфетки, чтобы получить желаемый результат:

покупайте плотные салфетки, иначе они порвутся в барабане;

не используйте салфетки с резкими ароматами;

лучше всего брать для таких целей антибактериальные салфетки.

Очевидно, но факт - повторно класть влажную салфетку в барабан стиральной машинки не стоит. Это одноразовое приспособление, которое дважды мусор уже не соберет. Также вы можете использовать несколько салфеток - но не более трех.

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