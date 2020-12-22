В "ИНГО" рассказали о рисках в сфере строительства, покрываемых страховыми компаниями

Активный рост темпов строительства приводит к увеличению количества убытков и несчастных случаев на строительных площадках.

Страхование в сфере строительства покрывает широкий спектр рисков, обеспечивая защиту как техники и имущества, так и ответственности перед третьими лицами или рабочими.

Об этом УНИАН рассказали в страховой компании «ИНГО».

«Одним из решений для защиты от рисков в строительстве может быть страхование. С помощью страхования можно защитить строительно-монтажные риски, спецтехнику, задействованную в строительстве и во время ее хранения, ответственность перед третьими лицами в ходе выполнения работ и ответственность работодателя за ущерб, причиненный рабочим, а самих рабочих - от несчастного случая по любой причине», - сообщил руководитель департамента андерайтинга компании Андрей Семченко.

По данным «ИНГО», активный рост темпов строительства сложных архитектурных объектов приводит к увеличению количества убытков и несчастных случаев на строительных площадках. Среди причин - сложность работ в условиях плотной застройки, работы с законсервированными объектами, сложные архитектурные и технологические решения.

Самые распространенные страховые случаи

Как сообщают в «ИНГО», одними из наиболее известных рисков на строительстве является падение строительных кранов.

«Свежий показательный пример - случай в Полтаве, где кран упал после начала работ на расконсервированном объекте ТРЦ. Еще один случай недавно произошел в Киеве. После падения на дорогу кран раздавил своей стрелой автомобиль. Ну а самый известный из них – знаменитый плавучий кран «Захарий», который был задействован в строительстве Подольского моста в 2011 году», - рассказали в компании.

Также на строительных площадках случаются инциденты и с участием другой спецтехники. Часто ущерб несет имущество. Специализированная или агропромышленная техника также может причинить ущерб. Как отметили в «ИНГО», из-за того, что часто такая техника хранится очень плотно друг к другу, в результате любого инцидента с одной машиной, страдает сразу несколько единиц. Например, в этом году в результате удара молнии в один трактор сгорело сразу пять машин.

В процессе строительно-монтажных работ в зоне риска оказываются также материалы и комплектующие, хранящиеся на объекте. И чем ближе к завершению проекта, и чем ближе друг к другу расположены эти материалы, тем больше потенциальный убыток. А процесс пусковых работ, когда, например, смонтированное оборудование загружают сырьем для производства, является одним из самых рисковых.

Также среди распространенных рисков следует отметить просадку и просадку фундамента, дефекты в проектах, материалах и качестве выполненных работ. Из-за неблагоприятных событий на построенном объекте может произойти задержка начала деловых операций.

Кроме того, как сообщили в «ИНГО», для нестандартных и уникальных проектов, на которых внедряются сложные инженерные решения или выполняются требования иностранных кредиторов (например, ЕБРР, IFC или инвестиционных банков), необходимо также страховать перерыв в производстве, который может возникнуть из-за несвоевременной доставки грузов на объект вследствие наступления других рисков. Застрахованный перерыв в производстве позволяет получать возмещение за каждый день потери прибыли.

Преимущества страхования

В компании отмечают, что страхование указанных рисков позволяет обеспечить защиту строительного проекта и все, что с ним связано.

«Обычно, период страхового покрытия для строительно-монтажных работ стартует с началом работ на стройплощадке и заканчивается после ввода объекта в эксплуатацию. Но, как вариант, всегда можно сделать расширение страхового покрытия на период выявления дефектов и проведения технического обслуживания. Обычно, этот срок составляет 12 месяцев, в течение которых могут появиться повреждения из-за ошибок, допущенных во время строительства (трещины, деформации, обвалы и тому подобное). Или, например, на период технического обслуживания оборудования или объекта, когда в процессе может быть повреждено другое имущество», - рассказали в компании.

Отмечается, что стоимость страхования строительно-монтажных работ варьируется в диапазоне от 0,05% до 0,3% от стоимости контрактных работ. Чем проще проект, который выполняется, тем ниже будет ставка страхового тарифа. Например, страховой тариф для солнечных электростанций, ТРЦ и складов составляет менее 0,1%, а для инфраструктурных объектов, таких как мосты, причалы, портовые комплексы - может приближаться к верхней границе указанного диапазона.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Страховая компания «ИНГО» имеет более чем 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH Александра Ярославского.

Компания входит в перечень крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений. Имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. «ИНГО» является полным членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины (МТСБУ), членом Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и Международной Торговой Палаты (ICC).

23 ноября 2020 года рейтинговое агентство «IBI-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО СК «ИНГО» по национальной рейтинговой шкале на уровне иаАА, прогноз «в развитии».

Екатерина Жирий

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