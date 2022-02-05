Не только Elden Ring и Horizon Forbidden West. 10 главных игровых релизов февраля

Февраль — один из самых насыщенных месяцев в игровой индустрии. Он отметится и долгожданными блокбастерами, и необычными нишевыми проектами. Чтобы пользователи ничего не пропустили, УНИАН подготовил материал с десяткой главных релизов конца зимы.

Январь текущего года оказался скромным на игровые релизы. Самыми громкими новиками стали ПК-версия God of War, историческая RPG Expeditions: Rome и кооперативный шутер Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Однако это затишье было более чем ожидаемым. После новогодних праздников редко выходят заметные проекты, так как компании предпочитают выбирать более благоприятное время для продаж, например, февраль.

Последний месяц зимы исторически богат на релизы. В этот период игровая индустрия полноценно просыпается и начинает бомбить блокбастерами наряду с любопытными нишевыми проектами. А в 2022-м февраль и вовсе идет на рекорд по количеству важных новинок. Чего только стоят Elden Ring, Horizon Forbidden West и Dying Light 2 Stay Human. Первые две претендуют на титул "игры года", а третья должна стать одним из лучших зомби-экшенов в истории.

Месяц гарантированно выдастся жарким, и чтобы пользователи случайно ничего не пропустили, УНИАН подготовил этот материал. Мы отобрали десять главных игровых релизов февраля и рассказали, почему они достойны внимания аудитории.

Dying Light 2 Stay Human — 4 февраля (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S)

О новой игре польской студии Techland мы уже подробно рассказали в обзоре. Если коротко, то проект получился более чем достойным. Сюжет привлекает вариативностью, моральными дилеммами и хорошо прописанными персонажами. В центре истории — Эйден Колдуэлл, который пытается найти свою сестру Мию в последнем уцелевшем городе Вилледоре. Чтобы отыскать единственного родного человека, протагонисту придется окунуться в конфликт местных фракций и встретиться с давним врагом.

Помимо основной истории, в Dying Light 2 присутствует много качественных второстепенных заданий. Почти каждая миссия стремится рассказать небольшую историю о нелегкой судьбе выживших в условиях зомби-апокалипсиса. Геймплей в сиквеле тоже подтянули: боевая система стала более отзывчивой и разноплановой, а паркур снабдили кучей дополнительных трюков. Передвигаться по городу в Dying Light 2 — это отдельный вид удовольствия.

OlliOlli World — 8 февраля (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch)

Проект можно коротко описать, как рай для скейтбордистов. В этом экшен-платформере предстоит вооружиться "доской" и исследовать обширный мир под названием Рэдландия. Пользователей ждет полноценный сюжет о поисках заветной Гнарваны, десятки дополнительных заданий и сотни трюков. Поначалу для прохождения трасс понадобится лишь внимательно следить за персонажем и вовремя прыгать.

Однако дальше сложность будет постепенно нарастать. Придется освоить грайнды, эйры и прочие трюки, которые хорошо известны скейтбордистами. К другим достоинствами OlliOlli World относятся плавность геймплея, удобное управление и глубокая система индивидуализации. Пользователи смогут создать какого угодно героя.

Sifu — 9 февраля (ПК, PS4 и PS5)

Поклонники жанра beat 'em up и фильмов с Брюсом Ли в этом месяце должны обязательно опробовать Sifu. Свежая игра студии Sloclap делает ставку на продуманные сражения, в которых сочетаются элементы разных боевых искусств. Главный герой способен применять десятки атак, парировать вражеские выпады, выполнять броски и ставить блок. Окружение тоже частично используется в драках, например, можно поднимать разное оружие, швыряться стульями и толкать противников с уступа. Все это помогает добиться победы в тяжелых боях — да, да именно "тяжелых".

Враги в Sifu хорошо защищены и способны дать отпор, а еще они не стесняются нападать по нескольку человек за раз. Приходится постоянно метаться между атакой и обороной, ведь умирать ни в коем случае нельзя. После гибели главный герой стареет, и когда он достигает определенного возраста, то воскрешения заканчиваются. Остается только один вариант — начинать уровень заново.

CrossfireX — 10 февраля (Xbox One, Xbox Series X и Series S)

Crossfire — это популярный на территории Азии многопользовательский шутер. И хотя в наших широтах о нем почти не слышали, ранее он постоянно мелькал в рейтингах самых доходных игр на ПК. Проект в целом ничем не примечателен — обычный представитель своего жанра с агрессивной монетизацией. А вот сюжетное ответвление шутера под названием CrossfireX — это другое дело.

Игра вызывает интерес сразу по двум причинам. Первая — за ее создание отвечала студия Remedy, известная по Max Payne, Alan Wake и Control. Вторая — по трейлерам создается впечатление, что CrossfireX очень хочет стать "правильной" Call of Duty. В игре есть две кампании, и каждая включает постановочные эпизоды, динамичную стрельбу и разнообразие ситуаций. Сейчас проект выглядит как кандидат на место одного из лучших шутеров года.

Know By Heart — 11 февраля (ПК)

Студия Ice-Pick Lodge прославилась, как создатель экстравагантных игр. Самым известным творением команды считается Pathologic, она же "Мор". Однако с Know By Heart разработчики решили испытать силы в куда более привычном жанре. Новый проект студии — это сентиментальное приключение о любви, дружбе и смирении с потерями.

Сюжет расскажет о Мише — обычном работяге, который увяз в рутине. Жизнь протагониста меняется, когда в его родной городок возвращаются школьные товарищи, а вместе с ними — старая любовь. Главному герою предстоит восстановить былые связи и вновь обрести надежных друзей. Именно на душевную историю делается основная ставка в Know By Heart, а геймплей с головоломками и мини-играми будет приятной добавкой к повествованию.

Total War: Warhammer III — 17 февраля (ПК)

Серия Total War хорошо известна всем любителям стратегий. В ней сочетаются масштабные сражения в реальном времени и управление государством на глобальной карте. Фэнтезийная ветка франшизы, которая разворачивается во вселенной Warhammer, в текущем месяце пополнится третьей частью. Основной темой игры станет противостояние силам Хаоса.

Пользователи вольны пройти сюжетную кампанию за любую из предусмотренных фракций. У каждой из них есть свои особенности, войска и цели, которых нужно достичь для победы. Силы Хаоса тоже можно возглавить — никто не мешает ворваться в мир Total War: Warhammer III и посеять анархию во славу Темных богов. Из других особенностей игры стоит отметить более разнообразный геймплей на глобальной карте и новый режим "Битва на выживание". В последнем нужно по очереди захватывать точки, которые находятся под контролем врага.

Horizon Forbidden West — 18 февраля (PS5 и PS4)

А вот и один из двух самых ожидаемых релизов месяца. Horizon Forbidden West расскажет о новом приключении Элой в западных землях. Героиня отправилась в этот регион, чтобы отыскать лекарство от неизвестной напасти, которая уничтожает посевы и делает механических животных агрессивными. Кроме интригующий истории, сиквел отметится множеством геймплейных улучшений. Боевая система стала более вариативной и разнообразной — разработчики добавили десятки приемов и много нового оружия.

Акробатические способности теперь легко применяют на местности — Элой сможет быстро взбираться по вертикальным поверхностям и ловко преодолевать препятствия. В игре также появится несколько новых механик, например, плавание и полеты на параплане. А еще в Forbidden West значительно подтянули второстепенные задания. Больше никаких скучных поручений формата "принеси-убей" — только полноценные истории с интересными персонажами.

Monark — 22 февраля (ПК, PS4, PS5 и Nintendo Switch)

Японским школьникам не позавидуешь. Они постоянно должны спасать мир, вершить правосудие и сражаться с потусторонними силами. В JRPG Monark подростки тоже избраны главными героями, а точнее, только один из них. Протагонист возглавляет специальный студенческий совет для борьбы с паранормальными явлениями. Он должен отправиться в потустороннюю реальность и разобраться с туманом, который отрезал академию "Шин Микадо" от остального мира.

Основным геймплейным элементом Monark станут пошаговые сражения. Главный герой должен прокачивать свое эго, которое определяет его склонность к смертным грехам и открывает доступ к разным демонам с уникальными умениями. Последние станут союзниками протагониста в стычках с врагами. Еще одна важная механика Monark — это повышение полоски безумия. Оно открывает доступ к более сильным навыкам, но при максимальном показателе главный герой потеряет контроль над собой и может начать атаковать соратников.

Elden Ring — 25 февраля (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S)

Новая игра от студии FromSoftware, которая известна благодаря Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice, установила рекорд на церемонии награждения The Game Awards. Ее два года подряд выбирали самым ожидаемым проектом в мире. Этот факт подтверждает, насколько сильно люди хотят опробовать Elden Ring. Историю вселенной игры написал Джордж Мартин, автор цикла "Песнь льда и пламени", однако над сюжетом FromSoftware трудилась самостоятельно.

Повествование расскажет об изгнаннике Потускневшем, который хочет собрать воедино осколки Кольца Елдена и стать владыкой Междуземья. Геймплей Elden Ring отсылает к Dark Souls, только с поправкой на открытый мир. Разработчики реализовали много секретов и противников, поездки на лошади, динамичную смену погодных условий, необязательные квесты и даже стелс. В общем, грядет игра, в которой можно будет утонуть на добрую сотню часов.

Grid Legends — 25 февраля (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S)

Студия Codemasters выбрала странное время для запуска Grid Legends. Игра выйдет в один день с Elden Ring и может легко затеряться в тени гиганта FromSoftware. Правда, проекты нельзя назвать прямыми конкурентами. Они рассчитаны на разные аудитории, так что Grid Legends пока рано записывать в провалы. Да и фанатам гонок игра вполне способна понравиться.

В проекте реализована полноценная сюжетная кампания с известными актерами, режим карьеры с 250 событиями и мультиплеер с поддержкой до 22 человек в заезде. А еще Grid Legends может похвастаться внушительным автопарком, трассами в разных частях мира и возвращением старых состязаний — Drift и Elimination. Если качество не подведет, то у Gran Turismo 7 появится конкурент.

Назар Степорук