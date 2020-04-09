Эпидемия уже в городе – пора бежать. Рецензия на ремейк Resident Evil 3

Ремейк Resident Evil 2 настолько понравился игрокам, что стал едва ли не новым лицом жанра хоррор. Проект заставлял бояться рядовых зомби, считать патроны для каждого оружия и ценить гранаты больше, чем жизнь Клэр или Леона. А ведь в RE2 еще был Тиран — здоровяк, который следовал по пятам за главным героем, и своими шагами вызывал приступы паники. Пользователи получили едва ли не идеальное переосмысление классики и, естественно, захотели добавки.

Фанаты начали всеми силами просить Capcom выпустить ремейк Resident Evil 3. Форумы и социальные сети наводнили сообщения от пользователей, которые называли «тройку» любимой частью и обещали оформить предварительный заказ ее обновленной версии, как только появится такая возможность. Японские разработчики сначала отвечали весьма уклончиво на вопросы о ремейке Resident Evil 3, а потом взяли и анонсировали игру на одной из прямых трансляций State of Play. Capcom грамотно воспользовалась интересом аудитории, но не учла, что от обновленной третьей части ждут качества сиквела 2019 года. А тем более сейчас, когда на карантине из-за COVID-19 у геймеров много времени, чтобы изучить игру вдоль и поперек. Мы тоже прошли ремейк Resident Evil 3 и готовы рассказать, получилось ли у разработчиков повторить свой прошлогодний успех.

Не совсем классическая история

Сюжетная завязка в обновленной Resident Evil 3 точно такая же, как в оригинале 1999 года. После событий в особняке, которые подробно демонстрируются в первой части серии, элитный отряд S.T.A.R.S. распустили, а члены группы «Альфа», входившей в его состав, разбрелись по миру. Крис Редфилд уехал в Европу, а Джилл Валентайн осела в Раккун-Сити. Девушке не давали покоя эксперименты компании «Амбрелла», поэтому она решила провести собственное расследование. Его результаты можно увидеть в квартире главной героини — начальной локации в Resident Evil 3. Долго пробыть здесь не удастся, так как появляется Немезис и начинает свою охоту.

Игрок в роли Джилл вынужден изо всех сил убегать от чудовища, которое рычит «STARS» и крушит все на своем пути. Позже станет известно, что монстра послала «Амбрелла» с целью убить всех выживших членов группы «Альфа». В общем, корпорация заметает следы своей деятельности в горах Арклай.

Когда Джилл выбралась из здания, то удивилась тому, какое большое количество зараженных Т-вирусом бродит по улицам Раккун-Сити. Ее реакция наталкивает на вопрос: почему девушка, которая проводила расследование, не в курсе ситуации с распространением инфекции? Но это неважно, сочтем за очередную игровую условность. Во время побега из своей квартиры Джилл знакомится с Карлосом Оливейрой — наемником, который входит в специальный отряд, созданный «Амбреллой». Дальше игрокам представляют некоторых других персонажей и поручают первое локальное задание. Побег из Раккун-Сити начался!

Сюжетная концепция перекочевала в ремейк Resident Evil 3 из оригинала почти без изменений. Джилл Валентайн пытается покинуть город, где начался настоящий зомби-апокалипсис, попутно помогает всем нуждающимся и выживает в окружающем хаосе. Однако после прохождения половины кампании начинаешь понимать, насколько сильно обновленная «тройка» отличается от игры 1999 года. Во-первых, в ремейке отсутствуют сюжетные развилки, которые должны мотивировать несколько раз повторить побег из Раккун-Сити. Во-вторых, многие оригинальные локации вырезали, например, Часовую Башню. Возле нее только пробегаешь в определенный момент прохождения, но внутрь никто не пускает. Под нож также пустили парк, но другие области переработали и расширили. В-третьих, ремейк щеголяет большим количеством зрелищных, кинематографических и отлично поставленных катсцен.

Здесь не грех вспомнить о достоинствах движка RE Engine, который использовался при создании обновленной Resident Evil 3, как и в случае с ремейком сиквела. Картинка выглядит шикарно, а уровень фотореализма даже немного возрос в сравнении с RE2. «Тройка» также радует хорошо поставленным освещением, множеством сочных визуальных эффектов и великолепно подобранной стилистикой. Последняя отлично дополняет атмосферу, и это ощущается чуть ли не в каждой посещенной локации. Кстати о них, ожидать от свежего ремейка зданий, сопоставимых по масштабу с полицейским участком из обновленной Resident Evil 2, не стоит. Таких уровней не было и в оригинале, а создавать нечто похожее с нуля Capcom не решилась, да и не успела бы. Разработчики явно торопились быстро выпустить игру, поэтому и вырезали часть контента.

В гости звали?

Компенсировать отсутствие этапов с прохождением парка и Часовой Башни должны эпизоды в центре города и больнице. Последняя выступает самой проработанной локацией в ремейке Resident Evil 3. Ее можно сравнить с одним крылом полицейского участка, но тайных проходов в лечебнице меньше, как и головоломок. С загадками, кстати, в ремейке все плохо — они встречаются редко и решаются максимум за две минуты. Запоминается разве задачка с прокладыванием маршрута для поезда, но даже она не заставляет включать больше трех извилин.

Остальные локации предлагают исследовать парочку помещений, соединенных несколькими коридорами. В таких областях Джилл зачастую должна выяснить, какой предмет нужен для открытия заблокированных дверей, найти эту вещь и вернуться обратно. Схема немного упрощена, но весьма точно передает суть локальных целей в обновленной третьей части. Прерываться приходится только на сражения и побеги от Немезиса — главного противника Джилл Валентайн. В рекламной кампании монстра позиционировали, как страшную угрозу, от которой главной героини приходится регулярно спасаться. По сути, маркетологи не соврали, но и всю правду не сказали. Немезис появляется в конкретные моменты повествования и очень быстро прячется за ширму. Например, в канализацию он никогда не ворвется, сколь бы долго Джилл не находилась в этой локации. Чтобы монстр начал действовать, должен сработать определенный триггер, и только после этого Немезис начнет охотиться за главной героиней.

В рядовых сражениях чудовище орудует щупальцами, делает прыжок наперед, если цель убежала слишком далеко, заражает обычных зомби паразитами, чтобы у тех выросло щупальце на голове, и проводит серию кулачных атак, способных быстро отправить пользователя загружать последнее сохранение. Постепенно главный противник Джилл обретает новое оружие, а когда с ним приходится драться, как с боссом, то поведение Немезиса кардинально меняется. Он трансформирует тело и использует другие атаки, благодаря чему игроку приходится искать правильную боевую тактику и внимательно следить за действиями врага.

Утраченный потенциал

И если битвы с Немезисом-боссом доставляют удовольствие, то его появления в игре совсем не радуют. О том, что действиями монстра руководит набор скриптов, догадаться несложно. Но зачем включать заставку каждый раз, когда главный противник Джилл возникает в кадре? Лучше бы он с рыком «STARS» внезапно появлялся за спиной и начинал преследовать игрока. Такие встречи могли вселять страх, ведь Тиран из Resident Evil 2 со своим гулким топотом действовал похожим методом. Сравнивать этих двух врагов, кстати, не стоит. На небольших, практически линейных локациях попросту невозможно реализовать Немезиса, постоянно преследующего Джилл. Например, в канализации, где необходимо много путешествовать по узким проходам, с монстром будет негде разминуться. Добавьте сюда огромный арсенал атак чудовища, его способность прыгать на большую дистанцию и получится настоящая головная боль, а не враг. Тиран отлично работал в рамках полицейского участка, где у каждого помещения есть два или больше выходов. При этом он умел лишь быстро двигаться и наносить рукопашные удары.

От постоянного прессинга со стороны Немезиса не спасли бы и уклонения – механика, которая перекочевала в ремейк из оригинальной Resident Evil 3. Если в момент нападения зомби или другого врага успеть нажать необходимую клавишу, Джилл сделает быстрый кувырок вперед. Не сумев попасть в тайминг, пользователь будет смотреть, как зомби впивается ей в шею или другой враг наносит удар. Когда ходячий мертвец хватает главную героиню, можно даже не пытаться вырваться с помощью QTE — это не сработает. Враг обязательно укусит девушку, а других методов сопротивления в ближнем бою не предусмотрено. Нож у Джилл хоть и вечный, но пырнуть им зомби во время «объятий» нельзя.

При прохождении пользователям также придется встретиться с другими врагами, к примеру, пауками. Они могут через глотку помещать внутрь главной героини паразита, постепенно высасывающего здоровье. А ведь еще есть те самые зомби с тентаклями на голове, бледноголовые с повышенной регенерацией и охотники. Последние встречаются двух видов и способны одной атакой убить Джилл. Почти все противники весьма живучие, например, рядовые зомби падают только после четырех выстрелов из пистолета в голову, а через некоторое время могут подняться и снова напасть. Иногда происходит критическое попадание, после чего враги гарантировано отправляются в иной мир. На начальных этапах прохождения устранять толпы зомби — да, именно толпы, ведь число недругов значительно выросло по сравнению с Resident Evil 2 — помогают взрывные бочки и генераторы, бьющие током.

С гранатометом и автоматом наперевес

Арсенал главной героини постепенно пополняется новым оружием. Спустя два часа прохождения у Джилл, помимо пистолета, появятся дробовик и гранатомет, а еще две пушки можно добыть ближе к концу кампании.

Получение нового оружия и обвесов — главный мотивирующий фактор для исследования локаций, ведь в ремейке Resident Evil 3 приходится много стрелять. В свое время оригинал тоже обзавелся чертами боевика, по сравнению с первой и второй частями серии. Но в свежей игре этот аспект почему-то решили преумножить. В итоге, патроны, травы и прочие материалы с излишком разбросаны на локациях, и их ценность совсем не ощущается. Инвентарь удается быстро расширить с помощью подсумков, из-за чего отпадает необходимость проводить тщательный менеджмент ресурсов. А безопасные комнаты со складами припасов и печатными машинками для сохранения прогресса расположены слишком близко друг к другу. Все для удобства пользователей, вот только «удобство» — не то слово, которое должно ассоциироваться с ужастиком.

Апогеем экшеновой части Resident Evil 3 становится миссия за второго играбельного персонажа, Карлоса, где нужно оборонять точку от постоянно прибывающих зомби. Здесь ремейк превращается в настоящий шутер, ведь игрок с автоматической винтовкой наперевес, кучей аптечек и гранат в небольшом помещении расстреливает толпы зомби. В этом задании неспособность героя одновременно бегать и вести огонь очень раздражает. А ведь это основная фишка серии, которая должна подчеркивать атмосферу хоррора. Карлос еще и кулачные контратаки проводит вместо уклонений, словно какой-то Джон Рэмбо.

Зато введение нового играбельного персонажа помогло разработчикам расширить сюжет. Когда приходит черед управлять Карлосом, пользователям дают возможность посетить другие локации, например, тот же полицейский участок, представленный, к сожалению, всего несколькими доступными помещениями. Герой много общается с другими наемниками, благодаря чему удается узнать подробности их характеров. А в один момент он даже увидит, кто укусил Марвина — зараженного полицейского из ремейка Resident Evil 2. Такие мелкие детали наращивают мясо на костях сюжета. История в играх франшизы никогда не была сильной стороной, но в свежем ремейке она не отходит на второй план.

Коротко о главном

Прохождение обновленной Resident Evil 3, безусловно, не лишено положительных моментов. Иногда игра способна напугать, порой она даже примеряет облик настоящего хоррора, но по большей части — это все же экшен. Стрелять приходится много, патронов и аптечек хватает, а в инвентаре умещаются все необходимые предметы. Немезис вселяет страх лишь поначалу, а потом он доставляет неприятностей только в роли босса. Сюжет местами расширили и дополнили, но удручают вырезанные локации. Лучше бы авторы взяли год на доработку и реализовали более масштабную кампанию. Все-таки семь часов — это слишком мало, а многопользовательский режим Resident Evil Resistance нельзя считать уместной добавкой. Он совсем не соответствует духу серии, выглядит весьма дешево и быстро надоедает. За управляющего и вовсе не получается поиграть, так как все хотят примерить эту роль, и образовываются длинные очереди. Саундтрек, к сожалению, тоже получился блеклым, чего не скажешь о визуальной составляющей. Выглядит ремейк Resident Evil 3 со своей фотореалистичной графикой просто великолепно.

Советовать ремейк Resident Evil 3 не имеет смысла. Ведь те, кто знаком с оригиналом 1999 года точно захотят вернуться в любимую игру. А тем, кто в свое время пропустил третью часть, ремейк подарит много незабываемых эмоций, особенно сейчас, когда за окнами свирепствует настоящая пандемия. Не можете вырваться из дома на самоизоляции? Так хотя бы вырветесь из охваченного эпидемией Раккун-Сити.

Не скучайте на карантине!

Оценка УНИАН: 7,5/10

Назар Степорук