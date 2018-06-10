Открыть Европу для малого и среднего бизнеса

Европейский Союз второй год подряд является крупнейшим торговым партнером Украины. Режим свободной торговли, действующий между Киевом и Брюсселем с января текущего года, позволил довести долю украинского экспорта в ЕС до 40%. Во многом, европейский рынок компенсировал украинским товаропроизводителям потерю российского рынка, где объем взаимной торговли сократился впятеро.

Значительным остается и финансовое участие ЕС в восстановлении украинской экономики. С 2014 объем ассигнований на проведение реформ в нашей стране превысил 2 млрд евро. Более 1 млрд евро приходит в страну по линии Европейского банка реконструкции и развития - крупнейшего инвестора в развитие частного сектора Украины.

Как подчеркивают эксперты, репутация ЕС весьма высока в Украине. Евросоюз связывают со свободным рынком, отсутствием коррупции, высокой культурой бизнеса и верховенством права.

«Но есть и мифы о ЕС, - рассказал УНИАН руководитель отдела работы с прессой и информацией Делегации ЕС в Украине Юргис Вилчинскас. - Есть миф, что выйти на рынок ЕС нереально, найти инвесторов, особенно для малого или среднего бизнеса, - невозможно, работать по стандартам ЕС - с учетом технических требований или уплаты налогов - нельзя. Что если ЕС и заходит в Украину, то лишь для того, чтобы скупить украинские компании дешево. Это точно неправда».

Вилчинскас подчеркнул, что такие мысли - отнюдь не выдумка. Таковы результаты социологического опроса, проведенного компанией «Социс» по заказу медиа-группы «1+1».

По данным социологов, несмотря на все официальные позиции и выступления первых лиц страны, более трети украинцев до сих пор убеждены, что Евросоюз ничем не помогает Украине. Каждый пятый считает, что единственное направление помощи - оборона и безопасность. Только киевляне знают, например, что за счет средств Евросоюза финансируются программы по энергоэффективности, и только жители западных регионов знакомы с практикой предоставления финансовой помощи малым и средним предприятиям.

О том, что украинский малый и средний бизнес может работать в Евросоюзе и работает там, экспортирует туда свой продукт, не говорят вовсе. «А между тем, ЕС не хочет колонизировать или использовать Украину в своих нуждах. Наоборот, у нас есть желание видеть рядом экономику, построенную на новых технологиях и готовую экспортировать свой продукт. Европейский покупатель заинтересован в качественных и конкурентных украинских продуктах - от агробизнеса до машиностроения, тяжелой индустрии и сферы IT, - отмечает Вилчинскас. - Другое дело, что об этом нужно рассказывать. Мы видим, что в Украине много талантов. Много людей, которые хотели бы начать бизнес, работать по правилам, экспортировать в Европу, осваивать новые рынки. Есть успешные истории, они среди нас. И их нужно показывать».

С Вилчинскасом солидарен и генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко. По его мнению, нередко, представляя торговые отношения с ЕС, мы подразумеваем лишь крупные компании. «А мы говорим о малом и среднем бизнесе - об основе любого процветающего общества. У нас действительно есть много ярких примеров сотрудничества малого и среднего бизнеса с ЕС, но о них практически никто ничего не знает. А ведь такое сотрудничество - это не просто экономическая категория. Это вера в самих себя, это надежда на то, что и в нашей стране что-то изменится».

Ткаченко сообщил, что идея рассказать украинцам об их успешных соотечественниках уже воплотилась в масштабный информационный проект - «#EUkraine», который реализует группа «1+1 медиа» совместно с Представительством ЕС в Украине. Проект рассчитан на год, и в его реализации будут задействованы все информационные площадки группы - телеканалы «1+1», «2+2», информационное агентство УНИАН. Миллионы украинцев не только узнают «истории успеха», но смогут поучаствовать в экспертных дискуссиях, тематических круглых столах, расскажут о своих проблемах.

«Цель проекта - рассказать о том, что нужно знать, чтобы добиться успеха на европейском рынке. Подсказать, как использовать преимущества Свободной торговли с ЕС», - рассказал УНИАН один из авторов проекта, журналист Александр Дубинский. - Это побудительный мотив. Бизнесом заниматься можно и нужно, мы не сырьевой придаток. Мы можем продавать мысли и продукцию. И мы открыты: если кто-то захочет поучаствовать в проекте, рассказать свою историю - мы с удовольствием выслушаем».

О пользе проекта сказала и руководитель «Ukraine Today» Татьяна Пушнова. «По большому счету, бенефициаром нашей совместной идеи окажутся не только украинцы, которые поверят в свои силы, но и государство. Потому что государство будет полноправным участником всех дискуссий. Мы будем сводить вместе представителей бизнеса и органов власти, чтобы они делились своим видением, опытом, обсуждали реально возникающие проблемы», - сказала Пушнова.

Государственный интерес преследуют и европейцы. Как заметил Юргис Вилчинскас, ЕС ведет в Украине более 200 административных проектов, направленных на улучшение делового климата. «Мы хотим, чтобы по итогам нашей общей работы в Украине появилось больше компаний, которые хотели бы завоевать европейский рынок. Это можно сделать. 98% бизнеса в ЕС - это малый и средний бизнес. Они основные создатели новых рабочих мест. То же самое можно сделать и в Украине, которая потихоньку поднимается в рейтингах ведения бизнеса. Возможно, не так высоко и не так быстро, но процесс идет. И мы должны его поддержать», - отметил Вилчинскас.

Он подчеркнул, Украина - счастливая страна, потому что ее внутренний рынок - это 44 млн потребителей. Но рядом есть и рынок ЕС, в котором 500 млн потребителей. И этот рынок недалеко - на расстоянии всего 400 километров.

Олеся Сафронова