По данным из 196 округов, явка на выборах в Раду составляет 36,59% - ЦИК

Самая высокая активность избирателей - в Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

По данным из 196 избирательных округов, по состоянию на 16.00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 36,59%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 16.00 данные прислали 196 территориальных избирательных округов из 199. В целом по Украине активность избирателей составляет 36,59%.

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Так, в Винницкой области (11-18 избирательные округа) явка составляет 37,55%, в Волынской области (19-23) - 36,50%, в Днепропетровской области (24-40) - 38,62%, в Донецкой области (45-52 и 57-60) - 35,69%, в Житомирской области (62-67) - 37,85%, в Закарпатской области (68-73) - 30,05%, в Запорожской области (74-82) - 38,71%, в Ивано-Франковской области (83-89) - 31,21%, в Киевской области (90-98) - 37,29%, в Кировоградской области (99-103) - 38,75%, в Луганской области (105-107 и 112-114) - 39,49%, во Львовской области (115-126) - 34,90%, в Николаевской области (127-132) - 35,45%, в Одесской области (133-143) - 34,11%, в Полтавской области (144-151) - 41,52%, в Ривненской области (152-156) - 35,03%, в Сумской области (157-162) - 39,51%, в Тернопольской области (163-167) - 35,72%, в Харьковской области (168- 181) - 38,05%, в Херсонской области (182-186) - 34,07%, в Хмельницкой области (187-193) - 40,33%, в Черкасской области (194-200) - 39,64%, в Черновицкой области (201-204) - 27,91%, в Черниговской области (205-210) - 41,69%, в Киеве (211-223 округа) - 34,60%.

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что не зафиксировали системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты внеочередных парламентских выборов.