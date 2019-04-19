ДеБаттл: о чем и как говорили Зеленский и Порошенко

Несмотря на то, что 19 апреля прилежащие к НСК «Олимпийский» улицы были перекрыты «в целях безопасности» с самого утра, с 16-00 на двух сценах, установленных на стадионе, выступали артисты, а сторонники кандидатов постепенно заполняли свои «фан-зоны» и сектора, до времени «Ч» - 19-00 – не было уверенности, что оба кандидата без проблем доберутся до места и проведут ожидаемый «спарринг». Еще накануне Владимиру Зеленскому «доброжелатели» советовали не ходить на стадион из-за возможной угрозы его жизни. В то же время, Петр Порошенко, который уже собирал НСК «Олимпийский» в одиночку в воскресенье, 14 апреля, тоже вполне мог «прогулять» этот раунд.

Однако в 19-00 оба кандидата были на месте.

Стоит отметить, что фан-сектор действующего президента был гораздо лучше заполнен – сторонников главы государства, навскидку, было втрое больше сторонников его визави. Правда, еще днем гражданская сеть «Опора» сообщила о том, что в Киев на дебаты свозят бюджетников (а водители свозивших людей автобусов признались тележурналистам, что привозили публику именно в поддержку кандидата Порошенко). Но даже с этими ухищрениями случился небольшой «прокол» - сцена действующего президента была установлена на месте «Бессарабских ворот». Любой футбольный фанат в Украине скажет, что это – не фартовая сторона «Олимпийского». Ведь во время футбольных матчей большинство атак ведется игроками в сторону «Бессарабки» и мяч в эти ворота залетает чаще... В итоге, Порошенко, появившись на стадионе, сделал неожиданный шаг – перешел «рубикон» (две шеренги правоохранителей по центру футбольного поля разделяли сторонников кандидатов) и вышел на находившуюся в протовоположной части поля «сцену» Владимира Зеленского. Таким образом, свезенные и пришедшие своим ходом, сторонники Петра Алексеевича оказались очень далеко от своего кумира.

К слову, кандидат Зеленский накануне публично допустил, что не смог бы пожать руку своему оппоненту. Однако, несмотря на взаимную неприязнь, рукопожатие все же состоялось.

Согласно правилам проведения дебатов, первому выступать монетка выпала Зеленскому. Отметив, что он чувствует себя «немного Вакарчуком», поскольку удалось собрать целый стадион, Владимир поблагодарил фанов за поддержку и начал с ходу в карьер: «Мог ли я, простой парень из Кривого Рога, представить, что буду стоять здесь и бороться за кресло президента против человека, которого мы уверено избрали президентом в 2014 году? Я сам был за Порошенко. Но я ошибся. Мы ошиблись. Могли ли мы тогда представить, что его «жить по-новому» станет нашим «выживать»? Что его «закончу войну за две недели» станет нашим «Иловайском и Дебальцево»?… Могли ли мы представить, что Революцией достоинства воспользуются негодяи? Мы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого».

«Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я – результат ваших ошибок и обещаний», - добавил он, обращаясь к визави.

В свою очередь, Петр Порошенко в своем вступительном слове также не обошел вниманием своего оппонента. Напомнил, что три недели пришлось ждать, пока Зеленский соберет команду и «соизволит явиться перед украинцами», чтобы рассказать, что именно собирается делать «кандидат в президенты воюющей страны». «Что собирается делать он, а не члены его штаба, консультанты и советники… Как собирается удерживать международную коалицию, отвечать на вызовы», - подчеркнул Порошенко.

«Пока у нас есть обертка. Дорогая, яркая, но обертка. Каждый может за ней найти, что хочет – кто снижения тарифов, кто высоких зарплат, кто пенсий, кто возвращения к РФ, а кто движения в Европу… Вы – не кот в мешке, вы – мешок», - повторил Порошенко набор фраз, давно озвучиваемых его сторонниками в Интернете.

Такой старт задал тон дискуссии. И в дальнейшем кандидаты еще не раз обменялись колкостями.

Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от воинской службы. На что тот ответил, что является публичной личностью и видит странным тот факт, что военкомат с повесткой не сумели его найти.

Порошенко завел разговор о рисках «некомпетентного президента» из-за войны, на что получил вопрос от оппонента: «Почему война до сих пор не закончилась?».

Кроме того, кандидат Зеленский напомнил, что с начала войны не был в России и никогда не разговаривал с Путиным. «А мне известно, сколько раз вы разговаривали с ним по телефону или через Медведчука». «Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре», - добавил он.

В свою очередь, Зеленский, в основном, озвучивал оппоненту вопросы «из народа» - собранные на просторах социальных сетей: «Почему у всех ваших людей обе руки? Помните ли вы такое слово, как люстрация? Почему Гонтарева прячется в Лондоне?..». Порошенко отвечал выборочно (на большее не хватило бы времени). К примеру, относительно «отрубленных рук»: «Я не палач и не судья. Президент создает условия для справедливого судопроизводства, для следствия, честного расследования… Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь отношения к коррупции. Как только будет обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом или партнером и будет сидеть в тюрьме».

Также Порошенко поинтересовался у Зеленского, где тот видит Украину через пять лет и что хочет для этого сделать. В ответ Зеленский признался, что идет в президенты на один срок и, как гарант Конституции, должен защищать выбор европейский выбор украинцев, а «Украина выбрала путь в Европу». Что же касается будущего, то Зеленский напомнил, что президент не может быть олигархом и заявил, что «держит кулаки», чтобы через пять лет окружения Порошенко не было в политике. «Все люди, которые нарушают закон, все свинарчуки, гладковские, коломойские, все сядут за решетку. Но не за две недели. А сядут тогда, когда нарушат закон», - сказал он.

Обоюдные колкости в адрес друг друга, в результате, привели к словесной перепалке вокруг того, кто и за что должен извиниться перед Украиной и украинцами. Порошенко пафосно напомнил, что «мы должны закончить войну, обеспечив отпор российскому агрессору, а не на коленях ползти к Путину», «нам нужно строить армию, государство и защищать фундамент государственности – язык». Зеленский же заявил, что «готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась ребенка с фронта, перед ребенком, который не дождался отца, перед женщиной, которая не дождалась мужа».

В результате, на колени встали и Зеленский, и Порошенко.

Напоследок оба поблагодарили аудиторию. «Спасибо всем вам. Порошенко сделал много хорошего – безвиз, Томос, язык, армия. Все, что писали на бигбордах. Но мне кажется, что все эти достижения вы записали только себе. И я не понимаю – почему», - сказал Зеленский и напомнил, что язык был и до того, как Порошенко стал президентом. Безвиз – победа и дипломатов, и диаспоры. Томос – победа, прежде всего, Филарета. А армия – подвиг украинских воинов, волонтеров и всего украинского народа.

Порошенко же акцентировал внимание на том, что от Зеленского стадион не услышал «стратегии, направления на пять лет, что будет с государством»: «Мы должны защитить государство от вас. Вы не Голобороьдко. Приехали сюда не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы - проводник олигархов. Вы прячетесь от народа… Мы не услышали вашей стратегии. Хочу обратиться к сторонникам Зеленского. Друзья, 21 числа нам надо смотреть в будущее, крепко думать, как сохранить государство… Есть запрос на обновление. Его можно сделать на парламентских выборах. Но нельзя играться со страной во время выборов президентских».

После этого Порошенко, в подтверждение фразы, что шоу должно продолжаться, отправился на еще одни «дебаты» на Общественное телевидение. Но Зеленский туда уже не поехал.

И хотя этот дебаттл на стадионе трудно считать серьезной дискуссией кандидатов в президенты, пожалуй, это были самые захватывающие дебаты за всю историю независимой Украины.

УНИАН