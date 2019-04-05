"Это разделение страны": Аваков назвал риск проведения дебатов на стадионе

Арсен Аваков заявил, что МВД обеспечит абсолютную безопасность на этих выборах.

Правопорядок во время проведения дебатов на НСК "Олимпийский" будет обеспечен должным образом, если решение о таком формате встречи кандидатов будет принято.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает ТСН.

"Мы, безусловно, обеспечим порядок. Слава Богу, мы проводили финал Лиги чемпионов, и матчи сборной – и были отчаянные противостояния", - отметил он.

Читайте такжеВ НОТУ заявили, что дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" будут считаться политической агитацией

Аваков также рассказал, что решил сто дней молчать о собственных предпочтениях на выборах. Однако захотел сделать политическое заявление - обратиться к кандидатам второго тура по поводу их дебатов.

"Две группы фанатов на стадионе - что это такое? Это разделение страны. Я говорю о еще одном риске, который у нас есть. И обращаюсь к нашим кандидатам: давайте не разворачивать эту спираль "кто против меня, тот агент Кремля" или "кто не за меня, тот адепт старого". Это очень опасная ситуация", - подчеркнул министр.

"Но главное, что нужно знать: мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах. В том числе, и на дебатах", - подытожил Аваков.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, на странице "ЗеКоманды" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.