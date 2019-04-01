Стало известно, как голосовали в Антарктиде за президента Украины

По данным общественной сети "Опора" , за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.

Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили у тамошних ученых по 2 голоса, еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.

В голосовании на станции приняли участие 37 граждан Украины, но 2 бюллетеня не учли.

Позже ОПОРА опубликовала уточненные данные, согласно которым недействительным признан 1 бюллетень. Голосование на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 31 марта длилось всего час.

Как сообщал УНИАН, в заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют Порошенко и Зеленский.