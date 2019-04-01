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Стало известно, как голосовали в Антарктиде за президента Украины

05:18, 01 апреля 2019
Выборы 2019
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По данным общественной сети "Опора", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко - 3 избирателя.

Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко получили у тамошних ученых по 2 голоса, еще по одному голосу получили Александр Мороз, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Игорь Смешко и Валентин Наливайченко.

В голосовании на станции приняли участие 37 граждан Украины, но 2 бюллетеня не учли.

Позже ОПОРА опубликовала уточненные данные, согласно которым недействительным признан 1 бюллетень. Голосование на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 31 марта длилось всего час.

Как сообщал УНИАН, в заграничном избирательном округе на выборах президента лидируют Порошенко и Зеленский.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
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