Во Львове пытались сорвать благотворительное выступление Зеленского (видео)

Накануне приезда Зеленского во Львове появились провокационные бигборды.

Во Львове в пятницу, 8 февраля, с ссорой и давкой пытались сорвать благотворительное выступление шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского и "95 квартала".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зеленский вместе с "95-м кварталом" прибыл в город утром в пятницу и имел время для прогулки по старой части Львова. В свою очередь прохожие выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с шоуменом.

По традиции, в городах, где выступает "95 квартал", сначала происходит благотворительный концерт. Именно его и пытались сорвать – накануне приезда Зеленского во Львове появилась провокационные бигборды. А за час до начала концерта собрались молодые люди спортивного телосложения в камуфляже, назвав себя ветеранами АТО и членами патриотических организаций.

"В то время, когда у нас идет война в стране, этот человек хочет возглавить нашу страну, которая находится в состоянии войны, и быть верховным главнокомандующим. Здесь стоят бойцы – спросите, этого ли они хотят", - убеждал председатель правления военно-патриотической подготовки Олег Хилькив.

Кто разместил бигборды и кто организовал этот пикет – неизвестно. Местные СМИ пишут, что людей в камуфляже собрал бизнесмен-свободовец Игорь Кривецкий, который в регионе известен еще и как криминальный авторитет по кличке Пупс. Источники в правоохранительных органах намекнули местным журналистам и на других организаторов – мол, не против была и президентская администрация.

Зеленский с артистами "Квартала" вышел к протестующим и пытался поговорить. В ответ его пытались спровоцировать.

"Львовяне, Слава Украине! Спасибо за все! У нас концерт", - ответил Зеленский на все вопросы, и претензии были исчерпаны.

Пройти людям, которые пришли на концерт "95 квартала", участники акции не мешали. На самом концерте ни одного инцидента не было, а публика встречала команду "Квартала" и Зеленского традиционными аплодисментами.

На своей странице в Facebook мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый написал, что размещение фейковых чернушных бигбордов даже против его оппонентов в избирательной гонке - вещь недопустимая.

«Я могу не соглашаться с теми или иными позициями Владимира Зеленского. Могу не хотеть видеть его на посту Президента. В конце концов, он - мой оппонент на выборах. Но я категорически против того, чтобы кандидату в президенты в моем родном городе кто-то говорил: «ты не имеешь права баллотироваться, потому что ты клоун». Размещение фейковых чернушных бигбордов - вещь недопустимая. Во Львове такое впервые за много лет (ответственность несет рекламодатель, и он будет наказан)», - отметил Садовый

Он пообещал, что аналогичная реакция будет и по отношению к другим кандидатам в президенты.

Как сообщал УНИАН, полиция начала расследование по заявлению шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о слежке за ним.

Напомним, команда руководителя студии "Квартал-95" зафиксировала на фото и видео несколько автомобилей с тонированными окнами, которые постоянно следят за передвижением Зеленского. Это началось в Одессе, а продолжалось в других городах.

В СБУ причастность к слежке за кандидатом Зеленским и другими отрицают, но обещают внимательно изучить все обстоятельства, которые могут указывать на правонарушения в отношении кандидатов, если те обратятся с соответствующим заявлением.