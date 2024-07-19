Повышение повлияло на всех владельцев транспортных средств, которые выезжают за пределы Украины в европейские страны.

В Украине повысилась стоимость полисов "Зеленая карта", изменения вступили в силу 19 июля. Повышение коснулось всех категорий транспортных средств - легковушек, автобусов, грузовых автомобилей и мотоциклов.

По данным МТСБУ, стоимость страховых платежей по договорам страхования "Зеленая карта" теперь составляет:

Легковые авто пассажировместимостью до 9 человек и автомобили общей массой до 3,5 тыс кг:

Видео дня

- На 15 дней - 1 214 грн (было 1 156 грн);

- На 1 месяц - 1 934 грн (было 1 841 грн);

- На 3 месяца - 5 217 грн (было 4 968 грн);

- На 6 месяцев - 10 120 (было 9 636 грн);

- На 1 год - 13 493 грн (было 12 849 грн).

Автобусы:

- На 15 дней - 4 542 грн (было 4 235 грн);

- На 1 месяц - 6 342 грн (было 6 039 грн);

- На 3 месяца - 12 639 грн (было 12 035 грн);

- На 6 месяцев - 22 129 (было 21 072 грн);

- На 1 год - 41 110 грн (было 39 147 грн).

Грузовые авто:

- На 15 дней - 2 598 грн (было 2 474 грн);

- На 1 месяц - 3 794 грн (было 3 613 грн);

- На 3 месяца - 9 222 грн (было 8 781 грн);

- На 6 месяцев - 17 019 грн (было 16 206 грн);

- На 1 год - 32 196 грн (было 30 658 грн).

Мотоциклы:

- На 15 дней - 494 грн (было 471 грн);

- На 1 месяц - 674 грн (было 642 грн);

- На 3 месяца - 1 574 грн (было 1 499 грн);

- На 6 месяцев - 2 878 (было 2 741 грн);

- На 1 год - 4 497 грн (было 4 283 грн).

"Зеленая карта" является международным договором (полисом) страхования автогражданской ответственности. Полис необходим для поездок автомоторным транспортом за границу и не выступает в качестве замены полиса страхования гражданской ответственности автовладельцев при поездках в стране регистрации авто.

Актуальные экономические новости в Украине

Ранее эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин объяснил, кому и на каких условиях будут назначать пенсию по потере кормильца. По его словам, в случае умершего кормильца семьи, право на пенсию имеют нетрудоспособные родственники умершего. Речь прежде всего идет о муже или жене, если последние уже достигли пенсионного возраста или имеют группу инвалидности.

А еще ранее стало известно, что в Пенсионном фонде приступили к выплате новых видов пособий. Их могут получить граждане, которые работают в особых условиях или имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

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