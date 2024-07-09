До 1 июля дополнительные выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

С 1 июля этого года Пенсионный фонд Украины получил полномочия назначать и осуществлять новые выплаты некоторым категориям лиц. Речь идет о гражданах, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, или работают в специальных условиях, сообщила пресс-служба ПФУ.

В частности, Пенсионный фонд такие виды новой помощи:

одноразовое денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка;

пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность, и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указами президента;

пожизненные государственные стипендии гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указом президента;

единовременную денежную помощь членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои, истязания во время участия в указанных акциях.

В ПФУ подчеркнули, что до 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

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Кроме того, органы Пенсионного фонда обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии РФ.

Пенсионный фонд – последние новости

Ранее УНИАН писал, что дополнительная выплата от ВПП ООН пенсионерам, которые живут в зоне боевых действий и имеют низкие пенсии, будет продлена до конца 2024 года.

В Украине пенсии назначаются по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет. Такие виды пенсий предусмотрены законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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