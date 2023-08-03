Лоукостер согласился не только изменить свои правила, но и пересмотреть запросы пассажиров на компенсации, которые были сделаны за прошлые месяцы и первоначально не были одобрены.

Управление гражданской авиации Великобритании обязало лоукостер Wizz Air изменить ее политику реагирования на задержки и отмены рейсов, и гарантировать пассажирам перебронирование на альтернативный рейс.

Как сообщает Avianews, регулятор вмешался в ситуацию после того, как за последние 9 месяцев в судах оказалось много жалоб от пассажиров на действия авиакомпании.

"Пассажиры имеют полное право ожидать, что их жалобы и претензии будут учтены быстро и эффективно, а авиакомпании относутся к ним справедливо и в соответствии с правилами. Мы дали понять Wizz Air — то, как авиакомпания относилась к клиентам, является неприемлемым", — заявил временный глава регулятора Пол Смит.

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Управление гражданской авиации заявило, что в ближайшие месяцы будет контролировать, как Wizz Air применяет обновленную политику по отношению к пассажирам в случае отмены или задержки рейса. Также регулятор в выборочном порядке проверит, как лоукостер пересмотрел предыдущие претензии пассажиров, чтобы убедиться, что путешественники получили полагающиеся по закону компенсации.

Как отметили в Управлении гражданской авиации, лоукостер согласился не только изменить свои правила, но и пересмотреть запросы пассажиров на компенсации, которые были сделаны за прошлые месяцы и первоначально не были одобрены.

"Это гарантирует пассажирам, которые отправили жалобы Wizz Air в прошлом, а их претензии были некорректно отклонены, что они получат деньги, которые им полагаются по закону", — заявили в регуляторе.

Компенсации касаются затрат на альтернативные рейс, когда первоначальный рейс лоукостера был отменен. Также авиакомпания должна будет компенсировать клиентам проживание в отелях, если из-за задержки вылет переносился на следующий день.

Война в Украине и Wizz Air

Wizz Air – венгерская бюджетная авиакомпания, крупнейшая авиакомпания в стране. Главный офис находится в Будапеште. Компания, основана в сентябре 2003, осуществляет пассажирские авиаперевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан.

В октябре 2022 года Wizz Air закрыл базу в Молдове из-за российских ракет, которые бомбили Украину.

В феврале 2023 года Wizz Air отменил все рейсы из Молдовы.

В апреле 2023 года Wizz Air ввел "подписку" на авиабилеты.

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