По сообщению Молдавской железной дороги, это произошло из-за сильной жары.

В Молдове из-за жары сошли с рельсов несколько вагонов с зерном, которые направлялись в один из речных портов Украины.

Как сообщает Молдавская железная дорога, инцидент произошел вчера днем. Поезд с 61 грузовым вагоном двигался со станции Басарабяска в порт Рени, Украина. На участке линии Кульма-Чадыр-Лунга шесть вагонов сошли с рельсов.

"Предварительной причиной аварии стала чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы ослабли", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что прилагаются все усилия для восстановления движения на этом участке в кратчайшие сроки.

Зерновой коридор - последние новости

Россия в июле в одностороннем порядке вішла из зерновой сделки, после чего начала наносить ударі по портовой и зерновой инфраструктуре юга Украині, в частности, и по Дунайским портам.

Окупанты атаковали порты Рени и Измаил, последний 2 августа после российских ударов приостановил свою работу.

На эти удары России очень агрессивно отреагировала Румыния, поскольку дунайские порты расположены достаточно близко к ее границам.

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