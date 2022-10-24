Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 25 копеек - до 28,09 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.
На станциях "Рур Групп" и SOCAR автогаз подорожал на 1,5 гривни и 63 копейки, до 29 и 28,23 грн/л соответственно.
В сетях "Автотранс" и "БРСМ-Нафта" цены на газ выросли в пределах 21-30 копеек, до 28,78 и 28,18 грн/л.
Кроме того, на 0,4-0,2 грн/л подорожал автогаз и в сетях Shell, U.GO, AMIC, и"Фактор".
Война в Украине и ситуация на АЗС:
За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.
С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.
По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.
К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.
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