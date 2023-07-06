Именно "Ростех" поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех".

Как сообщает пресс-служба СБУ, речь идет о грузо-пассажирском самолете АН-140-100 стоимостью почти 150 млн грн. До полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное судно было передано украинскому госпредприятию "Антонов" для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в РФ.

Российский самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина", который входит в структуру "Ростеха" и является ведущим производителем военной авиатехники РФ.

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Именно эта российская компания поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, которые воюют против Украины.

Война в Украине и национализация активов агрессора

6 февраля 2023 года Украина национализировала заводы российских олигархов.

7 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха, причастного к производству ракет.

8 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха Алишера Усманова, приближенного к Путину.

16 февраля 2023 года Украина национализировала имущество российского олигарха Дерипаски

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