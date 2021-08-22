Тише едешь – дальше будешь: поворот Украины от инфраструктурной разрухи к "Большому строительству"

За последние годы Украина сделала качественный скачок в развитии транспортной инфраструктуры, остановив процесс ее уничтожения, который длился десятилетия. УНИАН вспоминает о самых знаковых событиях на ухабистом пути нашей страны от разрухи к "Большому строительству".

После обретения Украиной своей независимости в 1991 году, отечественная инфраструктура неуклонно деградировала.

Этому способствовали ряд фундаментальных причин, которые рубили на корню любые попытки кардинально изменить ситуацию: отсутствие инвестиций, деиндустриализация экономики, череда экономических кризисов, повальная коррупция и отсутствие реальной конкуренции в этом секторе.

В итоге, плачевное состояние украинской инфраструктуры стало одним из главных тормозов развития страны.

Наши порты и железная дорога не могли обеспечить рост грузоперевозок. Наши дороги, покрытие ямами, напоминающие поле после боя, сводили на нет весь транзитный потенциал страны. Не говоря уже о том, что отпугивали инвесторов, которые, приехав в Украину, задумывались: "Как в этой стране можно транспортировать товары?". Учитывая также плачевную ситуацию с железной дорогой и умирающим водным транспортом, инвестор ответа не находил и переезжал в одну из стран по соседству.

Более того, встречали этих немногочисленных потенциальных инвесторов в Украине пустующие, полузаброшенные аэропорты, что также говорило о многом.

Страдал и отечественный бизнес, закладывая издержки, вызванные отсутствием нормальной инфраструктуры, в стоимость своей продукции, что еще сильнее снижало конкурентоспособность украинской экономики.

Ситуация изменилась лишь после Революции достоинства, когда коррупционный, клептократический режим Виктора Януковича был изгнан из страны, а украинцы потребовали быстрых и ощутимых изменений. Символом этих изменений стали громкие инфраструктурные проекты, развитие авиа - и железнодорожного сообщения, возрождение речного судоходства.

Хорошие дороги – не роскошь

В Украине одни из худших дорог в мире, а в Европе ухабов на трассах больше только в соседней Молдове – утверждение, которое в течение почти четверти века было незыблемым.

Однако с 2017 года на украинские дороги, 90 процентов которых к этому времени пришли в упадок и требовали ремонта, из государственного бюджета начали выделять существенные суммы, и, наверное, впервые результат от выделения госсредств на ремонт и строительство автотрасс стал заметен невооруженным глазом.

В стране начало расти число дорог, проезд по которым не грозил потерей колеса или другими серьезными поломками автомобиля. Водители и пассажиры отметили это качественное улучшение своей жизни.

В 2017 году на ремонт дорожного хозяйства было выделено около 20 миллиардов гривен, в следующем году – вдвое больше. Тенденция роста выделенных средств, как и объема работ, увеличивалась от года к году.

Бывший тогда главой правительства Владимир Гройсман попытался сделать увеличение объемов дорожного строительства в стране основой своей политической пиар-кампании. Гройсману это не сильно помогло, но пример оказался заразительным.

Под патронатом президента

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского, а также его партии на парламентских выборах в 2019 году, проект масштабного ремонта и строительства дорог по всей стране приобрел пафосное название "Большое строительство" с подзаголовком "программа президента Украины".

Общеизвестно, что любая серьезная "программа президента Украины" требует колоссальных средств и обязательных рекордов.

Поэтому уже в 2020 году на программу было потрачено около 100 миллиардов гривен и отремонтировано почти 4 тысячи километров дорог. Это в пять раз больше, чем в 2019 году и является рекордом за все годы независимости нашей страны.

В 2021 году этот рекорд должен быть побит. Планируется, что к концу года будет отремонтировано 6,8 тысячи километров дорог.

Нет оснований сомневаться, что этот результат будет достигнут, ведь финансированию программы отдается приоритетное значение.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" выиграла у российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже несколько миллиардов долларов? Часть этих денег можно направить на дороги.

Средства государственного Фонда борьбы с COVID-19 расходуются слишком медленно? Зато почти 30 миллиардов гривен из этого фонда можно очень быстро потратить на ремонт дорог.

И так далее. Приоритеты президента стали приоритетами для всей страны.

План "Б"

Выполнение программы "Большое строительство" находится под пристальным взором как чиновников, так и оппонентов власти. Любой проступок или громкий коррупционный скандал приведет к существенному падению рейтингов президента и его команды, которые идут с этим проектом ва-банк.

Однако во всем этом есть одна бесспорно положительная сторона – транспортная инфраструктура в Украине действительно постепенно преображается.

Автор этого текста не так давно, впервые за пятнадцать лет, проехал по шикарной бетонной дороге из Николаева в Кропивницкий, доверившись навигатору, который предпочел этот маршрут более привычной "Одесской трассе".

Еще несколько лет назад между этими двумя областными центрами просто не существовало дороги, и, казалось, так будет всегда. Сейчас дорога есть, и она хороша.

Несмотря на то, что программу "Большое строительство" критикуют за слишком раздутый бюджет, несмотря на то, что ответственных за этот проект чиновников периодически ловят на коррупции, это одна из немногих инициатив действующей власти, которая приносит реальный, ощутимый результат.

Остается лишь один вопрос, а что будет дальше, когда существенная часть из более 100 тысяч километров украинских дорог будет отремонтирована? Изменится ли концепция их использования?

Сегодня власть продвигает идею концессии, когда обязательства по поддержке в надлежащем состоянии автомобильных дорог будет отдана частному бизнесу взамен на право получать доходы с придорожной инфраструктуры.

А если эта модель не "взлетит"? Существует ли у власти план "Б", или Украина обречена ежегодно тратить на ремонт и содержание дорог около 10 процентов государственного бюджета на фоне хронического недофинансирования медицины и образования?

Хочется верить, что нет, и через десяток лет тема плохих дорог в нашей стране будет восприниматься как добрая шутка, отсылающая ко временам седой старины.

Открытое небо

Украинский авиарынок сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся в Европе. Но так было не всегда.

До Революции достоинства рекордным для отрасли стал 2013 год, когда пассажиропоток составил около 15 миллионов человек. Затем перевозка и обслуживание авиационных пассажиров существенно упала из-за войны с Россией и прекращения сообщения с агрессивным соседом, аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей, экономического кризиса и падения благосостояния населения.

При этом, уже в 2019 году только один столичный аэропорт Борисполь обслужил более 15 миллионов пассажиров, а общий пассажиропоток всех аэропортов страны составил невероятные для Украины 24,3 миллиона пассажиров.

До коронакризиса прогнозировалось, что к 2030 году пассажиропоток через украинские аэропорты вырастет до более 70 миллионов человек.

Дело в том, что наш авиарынок первые 25 лет независимости Украины находился как будто в спячке: основным направлением полетов была Россия, а сезонными – Турция и Египет.

Объяснялось это просто – украинцы не могли позволить себе летать, так как имели слишком низкий уровень доходов. Со временем выяснилось, это утверждение было не вполне верным.

Главным толчком для развития отечественного авиарынка стал заработавший с лета 2017 года безвизовый режим с Евросоюзом, в который входит три десятка привлекательных (со всех точек зрения) для граждан Украины стран.

Падение бюрократических преград и отмена платы за визы сделали это направление более доступным для украинских граждан, что породило небывалый спрос.

На возникший интерес украинцев к полетам по европейским маршрутам откликнулись сразу несколько крупнейших мировых авиаперевозчиков. Прежде всего - ирландская Ryanair и венгерская Wizz Air, которые предложили украинцам более дешевые цены на билеты, огромное количество различных направлений, а также своим присутствием и стилем ведения бизнеса усилили конкуренцию на внутреннем рынке.

Спрос был настолько велик, что в конце 2018 года на отечественном рынке появилась новая украинская авиакомпания SkyUp, которая также предлагает более низкие цены на билеты как на внутренние, так и на внешние рейсы. Сегодня флот этой украинской компании насчитывает 14 собственных самолетов, регулярно увеличиваясь.

Когда мир охватила пандемия коронавируса, объем перевозок существенно снизился. По итогам 2020 года суммарный пассажиропоток аэропортов Украины составил лишь 8,7 миллионов пассажиров.

При этом, в 2021 году только за семь первых месяцев пассажиропоток составил почти 7 миллионов человек и продолжает расти каждый месяц, а Украина находится в топе европейских стран по темпам восстановления авиарынка.

В октябре Украина и Евросоюз планируют подписать соглашение об общем авиационном пространстве, что станет мощным стимулом развития рынка.

"Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, надеюсь, мы сможем подписать физически этой осенью. Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину", - заявил несколько недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль.

Появление такой конкуренции, по словам главы правительства, приведет к снижению цен на билеты и будет способствовать формированию в Украине открытого, конкурентного и прозрачного авиационного рынка. Это вселяет надежду на то, что уже в ближайшее время количество рейсов и пассажиропоток вернутся на докризисный уровень.

Возрождение речных перевозок

Речные перевозки в Украине сегодня занимают критически низкую долю в общем объеме грузоперевозок - по итогам 2020 года она составила всего 1-2 процента. В Европейском Союзе, например, это 7 процентов, и, в планах ЕС в ближайшие годы существенно увеличить долю речных перевозок, учитывая их экологичность в сравнении с другими видами транспортировки грузов и пассажиров.

Украинская речная сеть долгие годы находилась в полузаброшенном состоянии, а 75 процентов инфраструктуры и шлюзов изношены.

Однако потенциал для увеличения перевозок грузов украинскими реками - колоссальный. Еще несколько десятилетий назад реками ежегодно перевозилось 60 миллионов тонн грузов, а сейчас этот показатель упал до 11-12 миллионов тонн.

Текущий год продемонстрировал, что спрос на речные перевозки есть как у бизнеса, так и у пассажиров. Например, транспортировка грузов только по Днепру в январе-мае этого года выросла на 61 процент - до 4,5 миллиона тонн.

Способствовать активному развитию речного судоходства в Украине должен принятый не так давно Верховной Радой закон "О внутреннем водном транспорте", основные положения которого вступают в силу с 1 января 2022 года.

Один из инициаторов принятия закона, народный депутат Артем Ковалев сообщил, что этим документом государство установило правила, которые делают речную отрасль привлекательной для бизнеса.

"Мы фактически дали отрасли два важных месседжа. Это то, что государство заинтересовано в развитии этого важного направления, и то, что мы установили базовые правила для отрасли, начали создание открытого и конкурентного рынка речных перевозок. Фактически, это направление стало понятнее и более прогнозируемым для бизнеса, а также интересным для привлечения инвестиций", - сказал он.

В ближайшие пять лет украинские власти ожидают увеличения грузоперевозок реками до 30 миллионов тонн в год, а прямой экономический эффект от этого роста составит 13-16 миллиардов гривен.

Речная отрасль, как, впрочем, и вся Украина находится на пороге больших перемен.

Можно сколько угодно говорить о том, что страна упустила колоссальное количество возможностей и растеряла время, которое можно было использовать для развития и проведения реформ. Но будущее отечественной инфраструктуры, как и всей нашей прекрасной страны, выглядит оптимистичным. Чтобы полностью завершить путь от разрухи к реальному большому строительству новой демократической и технологически развитой страны, стоит максимально эффективно использовать ближайшие годы.

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