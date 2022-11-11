Согласно отчету, недостаточная подготовка пилотов помешала им вовремя выявить и исправить проблему, вызванную отложенной неисправностью самолета.

Причиной авиакатастрофы самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в январе 2021 года стала неисправность правого двигателя и неспособность пилотов вовремя обнаружить и исправить проблему.

Как пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на окончательный отчет индонезийского следственного комитета по расследованию авиакатастроф KNKT, записи о дефекте в работе автоматизированной системы тяги двигателей в специальный журнал технического состояния этого самолета вносились 65 раз с 2013 года.

Этот дефект не считается критичным при допуске самолета к полетам, ведь пилоты могут управлять тягой двигателей в ручном режиме. Но попытки починить систему не решали механическую проблему с дросселем автомата тяги.

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Следователи KNKT заявили, что пилоты рейса SJ182, похоже, слишком полагались на автоматизированную систему и не достаточно контролировали работу двигателей, поэтому не смогли вовремя обнаружить и исправить проблему.

"Было несколько доступных признаков, которые пилоты могли проверить, чтобы выявить аномалии самолета, такие как параметры двигателя, положение рычагов тяги двигателей и угол крена. Самоуспокоение и предвзятость относительно подтверждения полетных данных привели к ограниченному мониторингу состояния самолета", - сказали в KNKT.

Согласно данным "черных ящиков" самолета, во время последней связи с диспетчером пилоты подтвердили указание набирать высоту 13 тысяч футов (примерно 3900 метров).

При приближении к этой высоте двигатели самолета должны уменьшать тягу, но неисправный дроссель автомата тяги этого не сделал, так что правый двигатель оставался на начальной взлетной мощности примерно в 92%. В то же время автомат тяги снизил мощность левого двигателя до 34%, что привело к резкому дисбалансу и крену самолета в левый бок.

"Недостаточная подготовка помешала пилотам предотвратить развитие проблемы и затем исправить ее", - сказал ведущий следователь Нуркайо Утомо.

Кроме этого, расследованию катастрофы не способствовало то, что аудиоканал капитана воздушного судна не работал должным образом, из-за чего "черный ящик" не записал его разговоры.

По словам Нуркайо Утомо, в индонезийских авиакомпаниях не было никаких правил и указаний в отношении предупреждения проблем, которые бы гарантировали способность пилота предотвращать возникновение нежелательных ситуаций, причем ключевой частью этого является мониторинг. По его словам, Sriwijaya Air с тех пор проводит такое обучение для своих пилотов.

В 2017 году в Индонезии были введены обязательные тренировки по исправлению ситуаций после сбоев, но Утомо отметил, что авиационный регулятор не обновил требования к тренировкам после того, как в 2018 году Международная организация гражданской авиации ICAO заявила, что такой курс подготовки пилотов также должен включать предотвращение проблем.

Авиакатастрофа Sriwijaya Air в Индонезии - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 января 2021 года в Индонезии разбился пассажирский самолет местной авиакомпании Sriwijaya Air. Boeing 737-500 исчез с радаров вскоре после взлета из аэропорта Джакарты. На его борту находилось 62 человека: два пилота в возрасте 54 и 34 лет, четыре бортпроводники и 56 пассажиров, в том числе десять детей. Самолет был изготовлен в 1994 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям пассажиров самолета рейса SJ182, разбившегося в Индонезии. По данным МИД, граждан Украины на борту самолета не было.

Эта авиакатастрофа дополнила список из ряда других, которые негативно сказываются на безопасности полетов в Индонезии. Так, в 2014 году лайнер AirAsia Indonesia со 162 людьми упал в Яванское море, все находившиеся на борту погибли. Затем в 2018 году авиакатастрофа Lion Air в тех же водах унесла 189 жизней.

Напомним, в 2007 году США запретили индонезийским авиакомпаниям выполнять рейсы в Соединенные Штаты. Но после улучшения ситуации в соответствии с международными авиационными стандартами США отменили этот запрет в 2016 году. Евросоюз снял аналогичный запрет в 2018 году.

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