На китайские автомобильные бренды, такие как Haval, Chery и Geely, сейчас приходится почти 40% продаж новых автомобилей на территории агрессора.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, россияне жалуются на невозможность перейти на автомобили китайского производства.

Как сообщает Reuters, цены на китайские автомобили оказались неподъемными для граждан России.

Даже цена отечественного "Москвича", детали к которому поставляет китайская компания JAC, выглядит немного высоковатой. Модель 3 стоит около 2 миллионов рублей (26 195 долл). Цены на Lada Granta, самый популярный автомобиль в РФ, начинаются от 680 тыс рублей.

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Как говорится в материале, после полномасштабного вторжения России в Украину китайские автопроизводители воспользовались ситуацией и значительно нарастили свое присутствие на российском рынке из-за ухода с него таких компаний, как Renault, Nissan и Mercedes.

На китайские автомобильные бренды, такие как Haval, Chery и Geely, сейчас приходится почти 40% продаж новых автомобилей на территории агрессора, по сравнению с менее чем 10% в январе-феврале 2022 года.

Война в Украине и падение российского автопрома

По состоянию на 3 марта 2022 года более 70 мировых компаний прекратили сотрудничество с РФ из-за вторжения в Украину. Ушли такие бренды как Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes.

16 марта 2022 года "АвтоВАЗ" объявил о преждевременном корпоративном отпуске из-за проблем с запчастями.

В январе 2023 года стало известно о том, что "АвтоВАЗ" будет выпускать Lada только в трех цветах из-за отсутствия краски.

По состоянию на февраль 2023 года Росстат официально признал, что производство легковых автомобилей в РФ обвалилось на 67%.

8 марта 2023 года немецкий производитель шин Continental открестился от российского рынка.

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