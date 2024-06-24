Наибольшая доля в этом сегменте импортируемых авто принадлежит легковушкам с бензиновыми двигателями.

В мае украинцы приобрели 5,5 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

В течение прошлого месяца свою первую регистрацию в нашей стране прошли 19,3 тыс легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет составляют почти 29% от общего количества.

Наибольшей популярностью у украинцев в этом сегменте импортируемых легковых авто пользовались бензиновые автомобили: их доля составила почти 42%. На втором месте находятся электрические авто (37%), на третьем – дизельные автомобили (9%). На гибридные авто и на автомобили с ГБО пришлось 8 и 4%, соответственно.

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Наиболее популярными моделями среди подержанных легковушек возрастом до 5 лет в мае были:

Tesla Model Y – 335 единиц;

335 единиц; Tesla Model 3 – 319;

319; Nissan Rogue – 193;

193; Mazda CX5 – 192;

192; Hyundai Kona – 188;

188; Volkswagen Tiguan – 162;

162; Volkswagen Golf – 140;

140; Audi Q5 – 128;

128; Nissan Leaf – 127;

127; Jeep Cherokee – 111.

Подержанные авто – что стоит внимания

Ранее эксперты назвали модели подержанных авто, которые следует избегать из-за их технических трудностей: в список попали Vauxhall Astra (Opel Astra), Ford EcoSport и Chrysler 300C. Среди проблем этих моделей специалисты выделили, в частности, низкое качество сборки.

Также эксперты советуют потенциальным автовладельцам обратить внимание на подержанные Toyota Prius, Citroen C2, Peugeot 108, Citroen C1 и Fiat 500. По мнению специалистов, эти автомобили позволят сэкономить на эксплуатации.

Напомним, самыми популярными в нашей стране моделями подержанных авто из-за рубежа в прошлом месяце оказались Volkswagen Golf, Renault Megane и SKODA Octavia. Средний возраст подержанных автомобилей, которые перешли на украинские номера, составил девять лет.

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