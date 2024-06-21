В мае украинский автопарк был пополнен на более чем 2,4 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями сгорания (ДВС), что на 1% больше, чем в прошлом году.
"Укравтопром" сообщает, что доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в мае 2023 года они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас - 44%
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:
- Kia Sportage - 147 авто;
- Mazda CX5 - 125;
- Suzuki SX4 - 113;
- Toyota RAV-4 - 112;
- Suzuki Vitara - 96.
Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Почти половина подержанных авто, которые в мае перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тысячи авто).
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf - 627 авто;
- Volkswagen Tiguan - 439;
- Audi Q5 - 399;
- Nissan Rogue - 378;
- Audi A4 - 348.
Украинский рынок авто - последние новости
В мае 2024 года на украинском рынке былозарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США. Таким образом каждая пятая такая подержанная легковушка была из Соединенных Штатов Америки.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнился на 5,8 тысяч авто с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. Из них новых было 1,3 тысячи автомобилей и 4,5 тысячи подержанных, ввезенных из-за рубежа.