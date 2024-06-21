Лидером майского рынка новых бензиновых авто стал кроссовер Kia Sportage.

В мае украинский автопарк был пополнен на более чем 2,4 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями сгорания (ДВС), что на 1% больше, чем в прошлом году.

"Укравтопром" сообщает, что доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в мае 2023 года они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас - 44%

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

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Kia Sportage - 147 авто;

Mazda CX5 - 125;

Suzuki SX4 - 113;

Toyota RAV-4 - 112;

Suzuki Vitara - 96.

Среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Почти половина подержанных авто, которые в мае перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тысячи авто).

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf - 627 авто;

Volkswagen Tiguan - 439;

Audi Q5 - 399;

Nissan Rogue - 378;

Audi A4 - 348.

Украинский рынок авто - последние новости

В мае 2024 года на украинском рынке былозарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США. Таким образом каждая пятая такая подержанная легковушка была из Соединенных Штатов Америки.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился на 5,8 тысяч авто с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. Из них новых было 1,3 тысячи автомобилей и 4,5 тысячи подержанных, ввезенных из-за рубежа.

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