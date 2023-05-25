Авиаперевозчик взял на вооружение методику супермаркетов, которые снижают цены на продукты, в которых истекает срок годности.

Крупнейшая авиакомпания Германи Lufthansa ввела значительные скидки на питание в самолетах. Авиаперевозчик взял на вооружение методику супермаркетов, которые снижают цены на продукты, срок годности которых истекает.

Как сообщает Avianews.com, теперь на обратных рейсах Lufthansa в базовые аэропорты Мюнхен и Франкфурт непроданные продукты будут продаваться со скидкой по единой цене 3,5 евро. Из-за ограниченного срока годности непроданные во время рейса продукты обычно выгружаются после перелета и отправляются на утилизацию, что крайне невыгодно перевозчику.

Концепция предусматривает, что перед приземлением самолета пассажир сможет уточнить, какие блюда остались, и купить еду с собой. В результате авиакомпания не будет платить за утилизацию продуктов.

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Дочерние компании Lufthansa – Austrian Airlines, Swiss и Eurowings начали предлагать скидки на непроданную еду в 2022 году.

Lufthansa и отмененные рейсы

Lufthansa достаточно часто сталкивается с проблемой отмененных или перенесенных рейсов в связи с чем, вопрос питания на борту и утилизации испорченных продуктов приобретает особую актуальность.

В июне 2022 года из-за забастовки персонала авиакомпании Lufthansa в аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров. Профсоюзы требовали повышения зарплаты на 10% для 20 тысяч рабочих.

15 февраля 2023 года в связи с глобальным сбоем в ИТ-системах авиакомпании Lufthansa были отменены или перенесены все авиарейсы.

17 февраля 2023 года Lufthansa была вынуждена отменить около 1300 рейсов. Из-за забастовки, которая проходила в семи аэропортах Германии, около 300 тысяч пассажиров не смогли воспользоваться своими билетами на рейсы.

27 марта 2023 года Германию парализовала крупнейшая за 30 лет забастовка транспортников. В забастовке приняли участие около 350 тысяч работников транспорта.

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