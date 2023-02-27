Уход западных автопроизводителей и бегство людей из страны привели к резкому обвалу российского авторынка.

На фоне нарастающего ухудшения ситуации в экономике России зафиксировано сокращение количества автомобилей в самых богатых ее регионах – впервые в новейшей истории. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Как показывают официальные данные, в целом по стране темпы прироста личного автотранспорта снизились в три-четыре раза по сравнению с показателями прошлых лет. Но в Москве, Московской и Саратовской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и еще ряде регионов впервые за много лет фиксируется сокращение количества автомобилей.

Так, в Москве за год легковой автопарк сократился на 16,6 тысяч единиц, в Подмосковье – на 11,1 тысяч, в Санкт-Петербурге — на 11 тысяч, в Саратовской области — на 7,9 тысяч.

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Опрошенные эксперты объясняют необычную статистику общим падением продаж на автомобильном рынке и отъездом большого числа россиян из страны в прошлом году. Причем самая значительная эмиграция была как раз из богатых регионов.

Ситуация в российской экономике – последние новости

В годовщину российского вторжения в Украину национальная валюта страны-агрессора показала рекордное падение за последние месяцы. В пятницу, 24 февраля, рубль просел до отметки в 75,6 рубля за доллар, что является самым худшим показателем с апреля 2022 года.

По подсчетам Bloomberg, из-за санкций за вторжение в Украину российская экономика потеряет 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией. Это эквивалентно годовому ВВП Венгрии или Кувейта.

США ввели запрет на поставки в Россию и Беларусь дорогих смартфонов и бытовой техники. Вероятно, Вашингтон явно недоволен тем, что россияне переделывают импортные пылесосы в крылатые ракеты.

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