Езда "под градусом". Почему биотопливо – не лучшая идея для Украины

Парламент принял в первом чтении законопроект об обязательном использовании не менее 5% биотоплива в бензине с 1 мая 2022 года. УНИАН узнавал, к чему стоит приготовиться украинцам.

Украинских автомобилистов ждут большие перемены. Если законопроект (3356-д) о смеси бензина и биокомпонентов, проголосованный Верховной Радой в первом чтении, будет принят в целом, с 1 мая 2022 года их «железных коней» придется заправлять новым топливом.

Инициатива - не ноу-хау. Дискуссии о ее внедрении ведутся несколько лет, так как реализация «новшества» - одно из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Законопроект о применении биокомпонентов в смесях с бензином уже рассматривался парламентом в прошлом году, но был отправлен на доработку. И теперь его «доработали».

Нормы и штрафы

В нынешней редакции документ определяет обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонентов) во всех объемах автомобильных бензинов не менее 5% при абсолютной погрешности плюс-минус 0,5%. Предыдущий законопроект, отправленный Радой на доработку, предусматривал обязательную норму биотоплива не менее 5% с 1 июля 2021 года с последующим ростом с 1 июля 2022 года до 6%, и с 1 июля 2023 года – до 7%.

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Есть и исключения – бензины с октановым числом 98 и выше, а также те, которые поставляются для потребностей Министерства обороны.

Нарушителей закона ждет наказание: за несоблюдение норм содержания биотоплива в бензинах за каждую тонну отпущенной партии штраф составит семь прожиточных минимумов (в предыдущем законопроекте предлагался штраф на уровне 10 прожиточных минимумов). За нарушение сроков предоставления информации о содержании биотоплива до семи дней - штраф 100 прожиточных минимумов, свыше семи дней – 150 прожиточных минимумов (раньше предлагался один штраф 200 прожиточных минимумов за непредоставление информации). Сумма прожиточного минимума ежегодно устанавливается при принятии государственного бюджета. На сегодня это 2 294 гривни.

По словам главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, который представлял законопроект в Раде, документ важен для экологии и развития аграрного сектора. К тому же, как отметил депутат, его поддерживают в Энергетическом сообществе, поскольку «законопроект отвечает европейской практике».

Мнение игроков рынка и экспертная оценка

Против принятия законопроекта в предложенном виде выступила Нефтегазовая Ассоциация Украины и призвала народных депутатов воздержаться от его принятия. В НАУ считают, что документ об обязательном использовании жидкого биотоплива преждевременный и дискриминационный.

«Прежде, чем принимать подобный инструмент, необходимо привести рынок моторных топлив в надлежащее состояние: очистить от нелегального сегмента, сбалансировать ставки акциза и обеспечить эффективный контроль качества топлива», - поясняет позицию ассоциации президент НАУ Неля Привалова.

А вот Украинская ассоциация производителей биоэтанола и «спиртовики» придерживаются кардинально иного мнения. Они были «за» принятие законопроекта еще в 2020 году. Документ, по их мнению, снизит зависимость от импорта энергоносителей, будет способствовать развитию производства биотоплива и аграрного сектора. А это - новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет.

Но не только игроки рынка разделились в своих мнениях. Это происходит и в экспертной среде.

Директор Научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин считает позицию производителей биоэтанола вполне логичной: «В условиях, когда Украина - импортер нефтепродуктов, будет происходить постепенное замещение импортируемого топлива биоэтонолом, производимым у нас. Это будет способствовать улучшению нашего торгового баланса, сокращая импорт. Кроме этого, расширение производства биоэтанола будет содействовать открытию новых рабочих мест, росту поступлений в бюджет».

А вот продавцы нефтепродуктов, очевидно, не заинтересованы в предложенных законопроектом изменениях. Ведь им придется создавать дополнительные производства и лаборатории. Кроме того, появятся дополнительные контролирующие органы. А, учитывая, что биоэтанол дороже бензина, все это поднимет цену топлива.

«Думаю, оператором и собственникам сетей АЗС нужно идти по пути развития собственного производства биоэтанола. И в такой способ компенсировать рост затрат», - считает эксперт.

При этом, он напоминает, что Европа идет по пути производства биотоплива следующего поколения - не из продовольственных культур, а из отходов. «Украине, несмотря на то, что она является крупнейшим производителем сельхозкультур, тоже пора заняться производством биотоплива из отходов. Но почему-то никто об этом не говорит. Нашей спиртовой промышленности не мешало бы об этом задуматься. И это было бы логично», - считает Сапегин.

Не все европейское подходит Украине

Что касается потребителя, то эксперт дал совет автовладельцам: открыть инструкцию по эксплуатации своего автомобиля и проверить, какое топливо можно применять.

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«Когда нам говорят, что биотопливо – принятая норма в ЕС, то Украине это не совсем подходит. В Европе обновленный автомобильный парк, для которого норма использования биоэтанола учтена производителем. Он сразу гарантирует, что использование бензина с содержанием определенного количества спирта допустимо. У моего авто эта норма составляет до 10%. Если выше, то дословно в инструкции говорится, что «необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и связаться с сервисной службой для принятия дальнейшего решения» по моим действиям. То есть, автомобилист может «потерять» обязательства импортера и производителя по гарантийным случаям. И еще один риск - в Украине автомобили в большей массе эксплуатируются десятки лет, их топливная система не готова к принятию бензина, содержащего спирт. Не исключено, что после заправки таким топливом авто может полностью остановиться. Более агрессивный в плане коррозии бензин со спиртом может привести к массовому выходу из строя старых авто. Европа сейчас активно стимулирует обновление автопарка, а вся устаревшая техника попадает как раз на наш рынок. Поэтому риск очень высокий для нас», - отметил эксперт.

В этой связи, по его словам, соответствующий законопроект требует более тщательной подготовки – с учетом не только европейского опыта, но и реалий украинского рынка: «Документ должен вносить ясность, как задача будет решаться. Но в законопроекте есть масса терминов, которых не было ранее в законодательстве, ссылок на непонятные законы, а из-за таких неопределенностей не понятно, как закон будет внедряться. Как говорили, Украина может стать биотопливным Кувейтом, так как у нас достаточно большая сырьевая база, но к этому нужно подходить осмысленно», - заключил Сапегин.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн тоже отмечает, что все новшества нового законопроекта – обычная практика, широко применяемая в Европе, в США, а в Латинской Америке в бензин добавляют практически 80% биоэтанола. Но в Украине – иная картина.

«На топливном рынке – бардак. Никто не контролирует качество топлива. Все торгуют тем, чем хотят. И к этому всему еще предлагают добавлять биоэтанол. Это приведет только к усугублению хаоса. Как проверить на бензоколонке – кто торгует топливом с биоэтанолом, а кто нет? «Серые» дельцы не будут тратиться на очень дорогой биоэтанол, на технологии смешения, не будут заморачиваться вопросами качества этого продукта, а одна лаборатория с хорошим оборудованием стоит миллион долларов. Половина рынка этого делать не будет, а станет продавать обычный бензин, или «бодяжный», ввезенный без налогов, чем выбьют весь легальный сектор, который как раз и будет вынужден тратиться на биэтанол, лаборатории, на технологии по транспортировке и хранению этого капризного продукта», - отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Куюна, даже если легально выполнять нормы закона, то обязательно столкнешься с трудностями по производству этого продукта. Эксперт напоминает, что в законе не говорится, каким образом это будет происходить.

Европейский рынок отличается от украинского тем, что предлагаемое депутатами топливо там производят на заводах. А мы 80% нефтепродуктов импортируем.

Другими словами, чтобы выполнить новый закон, Украине придется просить у зарубежных поставщиков произвести для нас бензин уже с биоэтанолом на своих мощностях. Но в таком случае мы будем стимулировать биоотрасль других стран. Другой вариант – если производители не смогут или не заходят этого делать для нас. Тогда придется осваивать собственное производство. Но, к сожалению, об этом в законопроекте нет ни слова.

«Бензин со спиртом нельзя долго хранить. А что такое поставка из-за рубежа? Это 7-10 дней. И это риск. На заводе был отпущен продукт, согласно техническим нормам, но в каком виде он доедет - никто не может гарантировать. Никакой производитель не захочет на себя брать такую ответственность. Поэтому та же Литва производит для Украины бензин без спирта, хотя 95% бензина для своего внутреннего рынка они делают со спиртом. Для них нет проблем сделать его таким и для нас. Но вся проблема в поставках и хранении, что остается большим вопросом», - говорит Сергей Куюн.

В целом он считает инициативу правильной, но только не для рынка Украины. По крайней мере, не в нынешнем его виде.

«Все эти инициативы согласно Ассоциации с ЕС – круто. И все бы получилось, если бы у нас был цивилизованный рынок. Но у нас 20% рынка в тени. Еще часть рынка – переходная, там тоже хватает бодяги… Необходима система контроля качества. Но кто будет контролировать содержание биоэтанола? В законе выписано, что компания должна предоставлять сведения, но кто эти сведения проверит, кто за это будет отвечать? А раз так, то делать на рынке можно все, что угодно. И это на себе, в первую очередь, прочувствует потребитель», - подытожил эксперт.

Законопроект об обязательном использовании жидкого биотоплива принят лишь в первом чтении. С большой вероятностью, ко второму чтению в него будут внесены правки. И было бы неплохо, чтобы в них были учтены все замечания экспертов рынка. Иначе этот рынок из «серого» снова «перекрасится» в «черный» цвет.

Нана Черная

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