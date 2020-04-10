Президент МАУ Евгений Дыхне: Сегодня мы понимаем только одно точно – нужно принимать меры по частичному сокращению компании. Потому что того рынка, который был ранее, не будет и близко

Основной задачей Евгения Дыхне, возглавившего в сентябре 2019 года крупнейшую в нашей стране авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», было вывести МАУ из кризиса. В 2018 году убытки авиаперевозчика превысили 100 миллионов долларов, компании не хватало денег на выплату зарплат сотрудникам, в связи с чем, началось сокращение персонала. Однако, вряд ли в момент своего назначения Дыхне представлял масштаб трудностей, с которыми предстоит столкнуться в 2020 году. Сперва было крушение в январе самолета МАУ в Иране, а затем пришла пандемия коронавируса, которая остановила авиацию по всему миру.

Мир трясет от пандемии коронавируса. Границы перекрыты, туризм полностью заблокирован. От этого первыми пострадали авиаперевозчики. Как эта ситуация отразилась на МАУ?

Во-первых, сыграл свою роль эффект внезапности. Никто в мире не ожидал, что эпидемия может привести к полной остановке авиаперевозок. Так и для нас стало неожиданностью решение Кабинета министров остановить пассажирское авиасообщение. Никакие консультации с нами не проводились. Никто не дал нам времени на переход в простой. Хотя, мы ввели специальные меры по обеспечению безопасности пассажиров в условиях эпидемии - начали дезинфицировать самолеты и проверять на симптомы коронавируса.

Главная проблема заключается в том, что на данный момент никто не может ответить на вопросы: на какой срок остановлена всемирная авиация, когда закончится пандемия, будут ли рецидивы коронавируса, что уже зафиксировано в Китае?Мир сейчас имеет дело с совершенно неизученной историей. Поэтому основная трудность для авиакомпаний - невозможность четкого планирования. Мы не понимаем, когда сможем летать, какая будет в этом востребованность у населения, захотят ли вообще люди летать, какие маршруты будут пользоваться спросом. Для нас это – большие сложности, так как мы сетевая компания. На сегодня мы точно понимаем только одно – нужно принимать меры по частичному сокращению компании. Того рынка, который был ранее, не будет и близко.

А что именно планируете сократить?

Флот, персонал, возможно, делать дешевле предложение.

Есть ли уже расчеты объемов сокращений?

Мы занимаемся этим. Так как отсутствуют прогнозы на перспективу, гипотетически моделируем ситуацию. Думаю, в течение ближайших дней разберемся с происходящим.

Многие компании в связи с карантином перевели сотрудников на удаленную работу, или отправили в отпуск, или уволили. Что происходит сейчас в МАУ?

В компании на сегодня работает более 2500 человек, из них свыше девяноста процентов отправлены в простой. В офисе работает очень небольшое количество людей. Большинство сотрудников выполняют свои функции удаленно. Зарплату мы выплачиваем согласно законодательству. Так как с первого апреля находимся в состоянии временного простоя, то платим две трети от полной зарплаты. Компания выполняет социальную функцию, выплачивая пособие по безработице. В этой ситуации странно, что в правительстве никто не подумал освободить бизнес от налогов на зарплату.

На данный момент деятельность компания полностью остановлена или какие-то коммерческие рейсы осуществляете? К примеру, перевозку медоборудования…

Сейчас никакие рейсы не выполняем. Готовимся к возможной эксплуатации нескольких воздушных пассажирских судов для перевозки грузов. Специализированных грузовых самолетов у нас нет.

Как изменились статьи расходов в связи с остановкой полетов?

У нас достаточно большая доля постоянных расходов, которые минимизировать в короткие строки невозможно. Причем стоянка самолетов - не самый значимый пункт. Помимо этого, есть лизинг, страховые взносы, зарплата персонала, оплата аренды помещений. Со всеми нашими контрагентами, стейкхолдерами, в том числе с аэропортом «Борисполь», мы находим понимание форс-мажорных обстоятельств. При этом в условиях отсутствия поступления денег в компанию мы не можем оплачивать все счета. Никто не говорит об отказе платить. Это - всего лишь отсрочка. Поэтому платим сейчас лишь заработную плату.

Подсчитывали уже финансовые потери?

Да, уже есть расчетные цифры. По оптимистичному сценарию, наши убытки от остановки полетов составят минимум шестьдесят миллионов долларов. Но это при условии, что к середине лета начнем летную деятельность.

Вы сказали, что рассчитываете начать полеты не раньше лета. Почему так поздно, ведь постановление Кабмина предусматривает окончание карантина 24 апреля?

Семьдесят процентов наших внутренних рейсов –в основном транзитные пассажиры. Те, кто из других городов Украины прилетает в Киев, чтобы затем улететь в Европу, Америку, Азию. Если мы не сможем предложить вылет за пределы Украины, то не видим необходимого пассажиропотока для обеспечения внутренних рейсов. Важно, чтобы закончились карантины в странах, куда мы летаем. На сегодня закрыты все аэропорты. И неизвестно, когда рынок заработает. Возможно, после такой серьезной пандемии наступит инерционный период, когда страны не будут еще пускать иностранцев.

В предыдущем интервью вы говорили, что чистый убыток компании по итогам 2019 года составит 50 миллионов долларов. Какой показатель был по факту, и что ожидаете от 2020 года?

У нас большие расхождения между реальным бюджетом компании в долларах и официальными налоговыми отчетами. Речь о стандартах международной финансовой отчетности. Если посмотреть статистику, то очень хорошая прибыль получилась. Но на самом деле - это курсовая разница. В долларах мы получили порядка пятидесяти миллионов убытка. А вот 2020 год был забюджетирован с прибылью. Более того, январь и февраль мы отработали значительно лучше бюджетных прогнозов: сверх -одиннадцать миллионов прибыли. 2020 год планировался как переломный с точки зрения эффективности работы. Для этого в конце 2019 года отказались от рейсов, где в связи с облетом России мы были не конкурентоспособными на рынке. Это дало результат. Поэтому на лето 2020 года возлагали большие надежды по доходам. Теперь переломный момент отложили на 2021 год.

В это сложное время готовы ли инвесторы поддержать компанию финансово?

Компания принадлежит акционерам, и они заботятся о ней не меньше, чем я. У меня с ними был диалог относительно того, что сейчас необходимо финансовое дотирование МАУ. И мы утвердили модель взаимоотношений. Но окончательно с цифрами все будет оговариваться тогда, когда мы построим прогнозную модель развития на 2020 и 2021 годы.

А вы общались с представителями власти? Они предлагают выход из кризисной ситуации для авиаотрасли?

Обращались несколько раз в государственные органы - Мининфраструктуры, Кабмин, Офиспрезидента - с письмами и описанием ситуации, в которой находимся мы и сопутствующие предприятия отрасли. Также были инициаторами официальных писем в органы власти как участники Ассоциации авиационного транспорта. Я знаю, что представители власти рассматривали создавшуюся ситуацию, но на сегодняшний день мы не получили никаких сигналов, нет диалога для решения экономических проблем отрасли.

Как правительство может помочь украинской авиаотрасли?

Понимаем, что прямой финансовой помощи, которую оказывают авиарынку во многих странах, в Украине мы не дождемся в виду отсутствия накопленного стабилизационного фонда или бюджетных возможностей. Например, США для стабилизации экономики выделили два триллиона долларов, Германия – пятьсот миллиардов долларов, даже во много раз меньшая Украины Эстония выделила два миллиарда евро. Наше предложение к правительству состояло в том, чтобы государство обеспечило нам стабилизационный кредит с определенными каникулами для его обслуживания и обеспечения.

А что еще можно сделать для поддержки авиаотрасли Украины?

Мое предложение - освободить бизнес от налога на заработную плату на время простоя. Также можно было бы предоставить предприятиям авиаотрасли госгарантию под кредитование на внешних рынках. Это дало бы возможность компаниям спокойно пройти этот сложный период и подготовиться к старту, а не решать проблемы со стейкхолдерами – пытаться всех уговорить, чтобы не отправили нас в нокаут.

Канадское транспортное агентство (CTA) рекомендовало авиакомпаниям осуществлять возврат авиабилетов на отмененные рейсы в виде ваучеров. Помогла бы подобная практика украинской авиаотрасли?

Во взаимоотношениях с пассажирами у нас действуют три опции. Первая – они могут в течение года перенести дату невыполненного перелета по тому же маршруту.

Вторая - если маршрут уже не актуален, то пассажир может вернуть стоимость неиспользованного билета на именной ваучер с дополнительным бонусом в 25 процентов стоимости. Ваучер может быть использован для оплаты нового билета или дополнительной услуги на любом регулярном рейсе МАУ в любом классе обслуживания в течение года с момента оформления. Так сегодня на рынке ведет себя не только МАУ, но и многие другие перевозчики, оказавшиеся в идентичных обстоятельствах, - BritishAirways, AirFrance, KLM, TAP и прочие.

Третья опция – вернуть деньги за невыполненный перелет позже, когда у нас будет такая возможность.

А когда такая возможность будет? Люди возмущаются, что МАУ не хочет возвращать деньги...

Если пассажир, все-таки, отказывается от ваучера или переноса даты маршрута, то в работу идет запрос на возврат денег. Мы информируем пассажира, что он будет обязательно рассмотрен, но его обработка займет время. Есть законодательно установленные нормы для обработки соответствующего обращения - до 90 дней. Анализируя текущую ситуацию, у нас нет повода предполагать, что мы не будем «вкладываться» в законодательные сроки.

Мы прекрасно понимаем, что пассажиры оказались в дискомфортной ситуации. Искренне сожалеем и уверяем, что авиакомпания никогда бы не приняла самостоятельное решение о безосновательной массовой отмене рейсов. Дело в том, что мы рассчитываем на деньги, которые находятся на наших счетах. А это - в первую очередь, поступления от проданных билетов. Сейчас мы ничего не продаем. Когда начнем хозяйственную деятельность, начнем продавать билеты, тогда у нас появится возможность постепенно возвращать деньги по несостоявшимся рейсам.

Сколько пассажиров хотят вернуть деньги?

Мы не успели обработать все 27 тысяч обращений с начала карантина, но по обработанным видим общую тенденцию. Соглашаются на ваучер и перенос даты перелета около 97 процентов пассажиров.

Есть жалобы пассажиров на закрытие «горячей» линии МАУ. Почему это произошло?

Основным фактором, который вынудил нас ее закрыть, является перевод сотрудников на «удаленку». И наш, и аутсорсинговый кол-центры работали в формате открытого пространства. Это не соответствует карантинным нормам. У нас нет технологий, которые позволяют обеспечить удаленную работу кол-центра. Чтобы продолжить диалог с пассажирами, мы разместили на сайте десять самых популярных вопросов, а также предоставили канал переписки, которую обслуживает достаточно много людей. Но не всегда удается быстро ответить, так как получаем около 2700 обращений в сутки. Это требует немалого времени. Поэтому средний срок обслуживания пассажира сейчас составляет четыре-пять дней.

Сразу после объявления карантина люди стали возмущаться тем, что МАУ во много раз повысила цены на билеты. В частности, билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта подорожал с менее 10 тысяч гривен до 24 тысяч гривен. Что произошло?

В средних и крупных сетевых авиакомпаниях человеческий фактор уже лет десять,как исключен из вопроса формирования цены на билеты. Стоимость перелета определяют аналитические системы, которые для этого используют очень много факторов: интенсивность продажи билетов, цена у конкурентов, количество свободных мест на рейсе. Мы столкнулись с неожиданным решением властей о прекращении полетов. Стихийный спрос и паника привели к тому, что аналитическая система доводила стоимость билетов до абсурда. Такая ситуация была не только в нашей авиакомпании. Мы не могли вмешаться в эту систему сразу, так как она требует очень сложных настроек.

Но, к примеру, Ryanair не подымала цену на билеты. Я летел 22 марта из Франкфурта в Киев за 70 евро с багажом.

Ryanair не входит в IATA, не пользуется международными дистрибьютерскими системами и продает билеты на своем сайте. Я точно не знаю, как они действуют. Но, очевидно, что они могли влиять на процесс формирования цены.

Давайте абстрагируемся от коронавируса и поговорим о старых проблемах. МАУ планировала получить четыре самолета Boeing 737 MAX весной 2019 года, однако этого не произошло в связи со всемирной остановкой полетов этих лайнеров и прекращением продажи данной модели.Сможете ли летать на BoeingMax или откажитесь от них?

Мы рассчитывали на Boeing 737 MAX в той модификации и с теми техническими параметрами, которые заявлялись производителем. Он более экономичный – это самое главное.

Пока не отказались от этого контракта. Мы в диалоге с компанией Boeing и надеемся, что после решения нормативных вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию лайнеров, сможем получить эти самолеты. Рассматриваем вероятность приобретения Boeing 737 MAX в 2021 году.

На фоне коронавируса ужасная трагедия с самолетом МАУ в Иране отошла в информационном поле немного на второй план. Расскажите о результатах расследования, и выплатил ли Иран компенсацию, как обещал?

К сожалению, мы наблюдаем тот факт, что эта ситуация вытеснена из процессов, которыми занимается государство. Страховые компании, которые обслуживают МАУ, продолжают работу по обязательствам перед пассажирами. Правда, это требует много времени из-за необходимости получения американской лицензии для выплат в связи с санкциями по отношению к Ирану. Но сейчас лицензии уже получены и раскрываются первые взносы пострадавшим. С другой стороны, я не вижу диалога со стороны украинского правительства с Ираном в вопросе выплат. Также я не вижу продолжения технического расследования со стороны Ирана. Они обещали передать бортовые самописцы в одну из независимых лабораторий. Но до сих пор это не сделано. Расследование не ведется, как мы понимаем, в связи с отсутствием запросов украинской стороны. Надеюсь, что после завершения пандемии возобновится активное расследование.

Александр Куницкий