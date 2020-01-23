Урок немецкого для "Укрзализныци"

Национальный железнодорожный перевозчик – госкомпания "Укрзализныця" находится на пороге крутых изменений. В ближайшие годы ее ждет разделение на три компании, первая публичная продажа акций - IPO, а также допуск частной тяги к перевозке грузов по железной дороге.

Помогать в этом нелегком деле будет национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn. В швейцарском Давосе 22 января немцы подписали с Министерством инфраструктуры Украины меморандум о сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии "Укрзализныци".

"Это меморандум еще не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве. Это прекрасная новость", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Он подчеркнул, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге страны и реализации ее логистического потенциала. При этом, Гончарук заверил: Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием, а немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци".

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Однако, на следующий глава правительства ошарашил своим новым заявлением: власти хотят отдать "Укрзализныцю" в десятилетнее управление Deutsche Bahn.

"Да, мы хотим отдать немцам на десять лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе утром 23 января.

Правда тут же уточнил, что это пока это лишь политическое решение правительства. Ведь, еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы.

Гончарук при этом сослался на подписанный меморандум в котором говорится, что "Укрзализныця" и Deutsche Bahn будут изучать возможности стратегического партнерства.

"Стороны согласились, что будут оценивать возможность и целесообразность дальнейших шагов в направлении углубления сотрудничества, включая дальнейшее подписание соответствующими сторонами двустороннего соглашения о стратегическом партнерстве", – говорится в меморандуме.

Стоит отметить, что окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Вопросов больше, чем ответов

Сенсационное заявление Гончарука вызвало волну вопросов, непонимания и, порой, возмущения.

Даже в самой компании "Укрзализныця" и сотрудники профильного Министерства инфраструктуры, куда УНИАН обратился за комментарием, не знали о планах передачи национальных железных дорог в управление зарубежной государственной компании.

В неведении, перерастающем в раздражение, находились и парламентарии из профильного комитета. Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко заявила, что правительство самостоятельно не может передать "Укрзализныцю" в управление немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn, потому что это стратегический объект величиной в пять процентов ВВП Украины.

"Видимо, не только меня шокировало заявление премьер-министра Украины о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn на десять лет…Судя по всему, премьер-министр Украины не только не экономист, но и не юрист. Он не знает, что правительство самостоятельно не может передать "Укрзализныцю" в управление, потому что это стратегический объект величиной в 5 процентов ВВП Украины", - написала она на своей странице в Facеbook.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий позже пояснил, что на данном этапе правительство привлекает Deutsche Bahn для сотрудничества и развития "Укрзализныци" в качестве советников. Хотя, в дальнейшем их статус может измениться.

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"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, у Deutsche Bahn колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта... Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", - сказал он.

Министр уточнил, что Украина будет советоваться с немецкими специалистами, в частности, по двум направлениям: развитию пассажирских и грузовых перевозок.

"Инфраструктура – составляющая, которая всегда в собственности государства. Пассажирские и грузовые перевозки – да, но тут отдельный сценарий. Об этом слишком рано говорить", - отметил Криклий.

Кроме того, он также заверил, что стратегическое партнерство с Deutsche Bahn увеличит транзитный потенциал страны.

Кравцов на выход

Немцы немцами, но, в первую очередь, нужно навести порядок в своей голове. Начать стоит с поиска нового профессионального руководителя "Укрзализници". Ведь, в канун Нового года глава госкомпании Евгений Кравцов сообщил, что обратился в Наблюдательный совет компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на другую работу в государственном секторе.

Какая это работа, он не уточнил. Но ходят слухи, что Кравцов уходит на должность заместителя министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции, с которой недавно уволили Александру Клитину.

Подтверждает эту гипотезу пост в Facеbook народного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Шевченко, который опубликовал фотографию заявления Кравцова.

"Прошу рассмотреть вопрос о прекращении моего трудового контракта в связи с переводом на должность заместителя министра инфраструктуры Украины в порядке, предусмотренном законодательством Украины с момента принятия Кабинетом министров Украины решения о назначении меня заместителем министра инфраструктуры Украины", - говорится в заявлении Кравцова, подписанным 30 декабря 2019 года.

Причины такой рокировки туманны. Есть подозрение, что Кравцов, контракт которого истекает лишь в 2021 году, принял решение не самостоятельно, а его попросили уйти. Премьер-министр Гончарук неоднократно называл состояние компании критическим и обещал провести кадровые изменения, в частности, сменить менеджмент.

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"Коррупция в "Укрзализныце" абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно…Менеджмент компании занимается исключительно собственными карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце", - заявил Гончарук.

Стоит отметить, что доказательств о причастности Кравцова к коррупционным схемам нет. Поэтому можно предположить, что таким образом правительство просто хочет поставить своих вместо людей предыдущей власти. Действительно, Кравцов возглавил "Укрзализныцю" еще при правительстве Владимира Гройсмана. С 2017 года он работал в должности исполняющего обязанности, а в начале 2019 года стал председателем госкомпании.

Успехи и провалы

За два с половиной года руководства компанией Кравцов имел как заслуженные успехи, так и жесткую критику в свой адрес.

В актив можно занести завершение ряда важных инфраструктурных проектов "Укрзализниця" в 2018 году завершила строительство Бескидского тоннеля в Карпатах, который стал самым большим инфраструктурным проектом компании, а, возможно, и всей страны за последние десятилетия.

Этот тоннель имеет большое значение для Украины. Ведь, шестьдесят процентов национального экспортного потока, который перевозится железной дорогой, идет через тоннель. Старый тоннель был в аварийном состоянии и мог в любое время закрыться. К тому же, он пропускал четыре десятка поездов в день со скоростью 20-40 км в час. Новый тоннель позволяет пропускать более сотни поездов со скоростью 60 км в час.

Во-вторых, "Укрзализниця" завершила электрификацию участка железной дороги в Полтавской области Потоки - Золотнишино на направлении Полтава-Кременчуг, что сразу оказалопозитивный эффект на грузоперевозки железорудного сырья. Благодаря проведенным работам, компания сократила расходы на организацию перевозок, уменьшила выбросы в окружающую среду и ускорила доставку грузов.

В-третьих, "Укрзализниця" в два раза увеличила пропускную способность направления Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь, которая долгие годы являлась узким местом при экспорте металлургической продукции. Увеличение пропускной способности направления позволило увеличить объемы пассажирских перевозок в дальнем сообщении практически в полтора раза, а в пригородном сообщении - в три раза.

Кравцов был одним из инициаторов самого масштабного за время независимости страны обновления подвижного состава железной дороги. Речь идет о покупке локомотивов американской компании General Electric. Было закуплено тридцать американских тепловозов, которые прошли локализацию на Крюковском вагоностроительном заводе. В 2020 году ожидается закупка у этой американской компании еще сорока новых локомотивов.

Кроме этого, за время его руководства в сжатые сроки был реализован проект по запуску скоростного экспресса Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

С другой стороны, Кравцова достаточно много критиковали. Это были жалобы грузоотправителей на высокие тарифы и нехватку вагонов, нарекания пассажиров на плохое обслуживание, нерешенность проблемы значительного износа подвижного состава и инфраструктуры, неискоренимая коррупция.

Всех – в отставку

Как считает руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притоманов, Кравцову так и не удалось решить проблему с подачей вагонов по заявкам заказчиков услуг украинских железных дорог.

"На Prozorro выставляются вагоны, которые должны ехать соответственно графику. Их преимущество в том, что они идут в срок. За это взымается дополнительная плата. Но очень часто такие вагоны стоят точно также, как все остальные потому что УЗ не способна организационно это решить. А за это потребитель еще платит 20 процентов сверху", - отметил эксперт, добавив, что махинации с подачей вагона так и остались.

Транспортный эксперт Александр Кава считает, что Кравцов не справился со своей задачей на посту руководителя, так как операционное положение компании ухудшается.

"За одиннадцать месяцев грузоперевозки сократились на 2,6 процента по сравнению с одиннадцатью месяцами 2018 года. В целом в 2018 году грузоперевозки сократились на 5,1 процента", - считает эксперт.

Кава уверен, что вместе с главой "Укрзализныци" необходимо менять весь наблюдательный совет и правление компании.

"Набсовет не обеспечил надлежащий контроль за работой исполнительного органа государственной компании и, соответственно, не защитил интересы государства, которое является единственным акционером этой компании", - подчеркнул эксперт.

Кто на смену?

В ближайшие недели "Укрзализныця" должна получить нового руководителя. Официально имен еще никто не называл, поэтому интрига сохраняется.

В экспертной среде говорят о возможных четырех претендентах. Среди возможных кандидатур - Вячеслав Еремин, который сейчас занимает должность операционного директора "Укрзализныци" и Игорь Смилянский – нынешний директор "Укрпошты". Не исключено, что державное око обратит взор на поляка Войцеха Бальчуна. Да, того самого гитариста и по совместительству главы "Укрзализныци" до Кравцова.

"Он (Бальчун) известен в европейских кругах, поэтому не удивительно, что европейские члены набсовета ищут человека, который понятен им и из их тусовки", - сказал Притоманов.

Также, среди претендентов на портфель еще один бывший руководитель компании - Александр Завгородний, который был топ-менеджером до Бальчуна.

"Но надо понимать, что за каждым из претендентов стоит определенная группа людей. Поэтому выбор будет сделан на основе силы той или иной группы, а не профессиональных качеств", - отметил руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" Офиса эффективного регулирования.

Когда состоится назначение нового руководителя "Укрзализныци" пока не понятно. Как ни как, а прошел уже почти месяц с момента подачи заявления об отставке.

Планов громадье

Кто бы не стал у руля "Укрзализныци" перед ним стоит сложная задача – изменить компанию радикальным образом. При чем, права на ошибку у нового руководителя нет.

"Укрзализныця" будет только уменьшать объемы перевозок, и без глобального вмешательства государства железнодорожная отрасль будет медленно умирать в течении пятнадцати лет и точно умрет. Поэтому на протяжении двух-трех лет надо принять радикальные изменения в организацию перевозок, тарификацию, структуру компании", - считает Притоманов.

Новому руководителю не надо будет выдумывать велосипед. Ведь, еще правительство Гройсмана утвердило пятилетнюю стратегию развития компании. Она предусматривает разделение национального железнодорожного гиганта на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также создание отдельного производственного блока.

Это позволит привлечь частные инвестиции в пассажирские и грузовые перевозки, а также даст возможность повысить эффективность управление холдингом. Процесс реструктуризации, по плану правительства, займет три-четыре года. После этого в акционерной компании "Укрзализныця" будет три менеджера на трех разных направлениях.

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"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть, за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные... И третий - это прибыльный, который будет генерировать прибыль для государства. Это грузовые перевозки", - заявил министр инфраструктуры Криклий.

Правда, после заявления премьер-министра о привлечении Deutsche Bahn к управлению "Укрзализницей" не совсем понятна судьба ранее одобренной концепции реформирования этой госкомпании. Эти планы еще в силе или от них отказались?

Согласно этим первоначальным планам "Укрзализниця" планировала в ближайшие годы провести первичную продажу части акций. Объявление о планах IPO было сделано еще в прошлом году. Эксперты говорят, что процесс подготовки к такому размещению акций может занять порядка четырех лет. За это время государство должно определиться с тем, что именно может быть предложено иностранным инвесторам и в какие сроки.

В первые месяцы работы новый руководитель "Укрзализныци" должен сосредоточиться на решении тактических задач. В частности, решению одной из главных проблем, которая не решается последние полтора десятка лет, - отсутствию ремонтов стареющих железнодорожных путей.

Эту задачу пообещали решить в Мининфраструктуры. По словам главы ведомства Криклия, в течение следующих пяти лет планируется построить и заменить примерно четыре-пять тысяч километров железнодорожного полотна.

Также, по мнению экспертов и участников рынка, должна быть пересмотрена методика рассчета железнодорожных тарифов. Решить эту проблему призвано новое законодательство. Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о железнодорожном транспорте. Среди прочего, он предполагает, что надзор за недискриминационным доступом к инфраструктуре общего пользования будет осуществлять новый орган - Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере транспорта. Эта же комиссия должна регулировать тарифы на услуги доступа к инфраструктуре.

Таким образом, новый руководитель должен взять под контроль ремонт железнодорожных путей, закупить новые локомотивы, а также убрать от кормушки взяточников. Кроме этого, менеджер должен подготовить компанию к разделению на три оператора и, самое легкое, выучить немецкий язык. Так как в ближайшие месяцы придется много общаться с специалистами из Deutsche Bahn. Но, получится ли вытянуть тонущего гиганта из тины - покажет время.

Пока список претендентов на должность нового руководителя не вселяет большой уверенности в успех. Ведь, по сути, большинство этих людей уже руководили компанией, но не показали выдающихся результатов.

Александр Куницкий