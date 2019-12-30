Кравцов уходит с должности главы "Укрзализныци"
Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов обратился в Наблюдательный совет компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.
Об этом говорится в обращении председателя правления АО "Укрзализныця" по случаю грядущих праздников.
«Уже в начале 2020-го года, после рассмотрения моего обращения на заседании Наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня», - говорится в обращении.
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Также председатель правления "Укрзализныци" ответил на слухи о "якобы конфликте "Укрзализныци"и Министерства инфраструктуры".
«Мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния Укрзализныци и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям», - отметил он в обращении.
Кравцов также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше железнодорожную компанию ждет переход на новый уровень.
Как сообщал УНИАН, 2 октября Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний, среди которых, в частности, «Укрзализныця».