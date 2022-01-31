ЖК Creator City: как в новом квартале на столичной Лукьяновке воплощаются идеи 15-минутного города

Развитая публичная среда превращает новые жилые комплексы в автономные городские кластеры, где есть почти все необходимое человеку.

В последние годы украинский рынок недвижимости, в первую очередь столичный, заметно преобразился. Если еще десять лет назад новоселы в большинстве случаев рассчитывали получить только конкретные квадратные метры в стенах своей квартиры, сегодня только это человека уже не устроит. Развитие городской инфраструктуры далеко не всегда и не везде поспевает за темпами жилого строительства, но при этом каждый из нас хочет иметь поблизости с домом такую городскую среду, которая закрывала бы все наши базовые ежедневные потребности.

Еще более острым вопрос стал в новую коронавирусную эпоху с ее трендом на удаленную работу, когда многие из нас больше времени стали проводить в стенах своих домов и рядом с ними. Потому как никогда актуальными стали идеи 15-минутного города – системы функционирования городской среды, сформированной еще около века назад. Суть этого подхода к планированию территории заключается в том, что все необходимое человеку в повседневной жизни, должно находиться от него на расстоянии 15 минут пешей прогулки или одного километра. Будь то работа или учеба, шопинг или здравоохранение, отдых или спорт.

У них и у нас

Многофункциональный или mixed-use жилой комплекс, "город в городе", live-work-play – все эти современные урбанистические концепции берут начало именно из идей 15-минутного города. Причем прообраз их впервые был сформулирован еще в Нью-Йорке 1920-х годов. Впрочем, тогда было предложено разделение именно на отдельные городские кластеры, каждый из которых был бы абсолютно самостоятельным.

Современный же 15-минутный город скорее опирается на принципы формирования среды крупных городов в доавтомобильную эпоху. Пространство, в котором все нужные человеку объекты находятся в пешей доступности из любой его точки, возникало в исторических центрах естественным путем.

Именно такой подход был закреплен уже во второй половине прошлого века "матерью" современной урбанистики Джейн Джейкобс – создавать город для пешеходов, а не машин. В результате его снова взяли на вооружение многие крупные мегаполисы, такие как Париж и Лондон.

Украинская столица тоже знакома с идеями 15-минутного города не первый год. Как и в любом мегаполисе с советским прошлым, в Киеве во времена СССР применялись принципы квартальной застройки. Новые микрорайоны создавались сразу с базовой социальной средой. Впрочем, 15-минутным город не стал: ни рабочей, ни крупной развлекательной среды в таких кварталах не было, за что их и назвали спальными.

Новое окно возможностей для Киева возникло из-за проблемы плотности застройки, когда места для строительства новых домов в рамках уже сложившихся кварталов почти не осталось. Тогда девелоперы массово переключились на освоение территорий бывших промышленных зон. А вокруг них по понятным причинам городская инфраструктура не развита в том объеме, чтобы покрыть потребности жильцов целого нового квартала. В результате вся необходимая среда создается в рамках нового ЖК вместе с домами.

15-минутный город в жилом комплексе Creator City

ЖК Creator City возводится на месте так называемой "промзоны на Дегтяревской", расположенной в престижном микрорайоне Лукьяновка в Шевченковском районе. Больше семидесяти лет этот участок относился к территории Киевского хлебозавода №4. При этом за счет своего расположения данная бывшая промзона сильно отличается от других с точки зрения обеспечения городской инфраструктурой. В пешей доступности от Creator City находятся две станции метро и три больших парка, три коммунальных детских сада и три школы, четыре медучреждения, корпуса ВУЗов, рынок и супермаркеты.

Тем не менее, ответственный за новый проект девелопер "Креатор-Буд" не стал полагаться только на богатое окружение Лукьяновки. А потому предусмотрел практически все необходимое прямо на территории своего ЖК.

Так, покупки новоселы будут делать в своем супермаркете. Для коммерческих нужд отведены и первые этажи каждого из восьми домов – на общей площади почти 16 тысяч квадратных метров откроются новые кафе, магазины, разнообразные сервисы.

Спортивная среда представлена отдельным комплексом с бассейном, велодорожками и пятью площадками во дворе. Детских игровых площадок тоже будет пять – их общая площадь достигает почти 1,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, в Creator City появится и собственный детский сад. В планах девелопера значится даже открытие полноценного медицинского центра.

Для первой очереди строительства также предусмотрели два двухуровневых подземных паркинга на более чем 1,2 тысячи мест. Спуститься в них можно будет на лифте прямо из дома, а внутреннее пространство ЖК станет полностью свободным от машин.

Для всех и каждого

Но настоящая изюминка Creator City – новый парк площадью около 2 гектар. Это пока первый и единственный случай создания новой зеленой зоны в рамках ревитализации бывшей промзоны в Киеве. На территории парка появится пруд с мостиками и обзорной террасой. А остальное пространство разделят функционально. Возле водоема расположится холм с катальпами, с другой стороны – сад восточных скульптур, также в парке появится цветочный сад и пространство для проведения культурных мероприятий.

Но главное, что зеленая зона между двумя мини-кварталами нового жилого комплекса будет открытой для всех желающих. Парк станет публичным и будет закрываться только в ночное время.

И такой же подход применяется к остальному наполнению Creator City. В то время как внутреннее пространство жилого комплекса закрыто от посторонних системой контроля доступа, доступ горожан к инфраструктуре ограничивать не станут. Входы во все эти объекты расположатся с внешних сторон домов. Таким образом, "Креатор-Буд" воплощает идеи 15-минутного города не только в рамках своего ЖК, но и приближает к ним соседей, дополняя городское пространство новой публичной средой.