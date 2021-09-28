Жизнь в центре Киева: 15-минутный город без оговорок

Пешая доступность ко всей необходимой инфраструктуре – главный индикатор комфортности городской среды.

Концепция 15-минутного города родилась около ста лет назад и с тех пор не отпускает умы урбанистов. Идея ее совершенно проста: для того, чтобы город был максимально комфортным для человека, тот должен иметь абсолютно все необходимое на расстоянии пешей прогулки. Шопинг и развлечения, спорт и здравоохранение, работа и досуг – все это должно находиться в пределах тех самых 15 минут пешком от дома.

В украинских городах концепция 15-минутного города отчасти реализовывалась еще в советские времена массовой квартальной застройки новыми микрорайонами. Впрочем, полноценной ее назвать нельзя: в то время как в новых районах появлялись школы, детсады и торговые объекты, с досугом и особенно рабочим пространством там было намного сложнее. Отчего, собственно, они и получили название спальных.

В последние годы идеей создания 15-минутного города в локальных масштабах активно загорелись в Киеве. Причиной стала переориентация застройщиков на крупные проекты ЖК, часто строящиеся в рамках ревитализации территорий бывших промзон. В таких проектах создание не только жилого пространства, но и необходимых тысячам новых жильцов объектов стало необходимостью – ведь окружающая их городская среда в большинстве случаев не сильно радует. Но и здесь говорить о полноценной реализации концепции не приходится.

Школы и детсады на территории таких ЖК создаются частные и не всегда соответствуют выдвигаемым родителями требованиям, а вопрос высшего образования не решен вовсе. Такая же беда и с медицинскими учреждениями. Рабочее пространство, появляющееся в офисных центрах у дома, обычно заполняется бизнесом извне и почти не востребовано самими жильцами, продолжающими ежедневно кочевать по маршруту "работа-дом". А наполнение среды объектами шопинга и досуга сильно зависит от текущей конъюнктуры рынка, а потому не всегда соответствует базовым потребностям жителей. В результате часто можно наблюдать картину, когда на первом этаже дома, к примеру, открыт магазин, торгующий кондиционерами, но нет ни одной аптеки.

Тем не менее, и в Киеве есть места, где концепция 15-минутного города реализована полноценно, без единого компромисса. Как и в других европейских столицах, такими территориями стали те, которые сформировались естественным путем еще до повальной автомобилизации – то есть исторические центры. И именно в такой местности сегодня строится жилой комплекс премиум-класса Krauss Gallery от компании "Креатор-Буд". Он расположен всего в 200 метрах от улицы Крещатик и Бессарабского рынка. Какие же преимущества 15-минутного города доступны его будущим резидентам?

Шопинг, досуг и культура

Безусловно, центральная часть столицы – это настоящая Мекка торговой и развлекательной инфраструктуры. Тут можно найти все что угодно – брендовые бутики, супермаркеты, сотни магазинов, кафе, ресторанов, других заведений. Так, недалеко от Krauss Gallery находится ЦУМ – самый престижный торговый объект мегаполиса. Из других крупных ТРЦ резидентам нового ЖК доступны расположенные в 300 метрах "Арена Сити" и "Мандарин плаза". Нельзя обойти стороной и уже упомянутый Бессарабский рынок – старейшее в Киеве крытое торговое пространство, где можно найти не только обычные продукты высокого качества, но и деликатесы для самых искушенных гурманов.

Вместе с тем, центр столицы по праву считается и местом максимальной концентрации культурной среды. От улицы Круглоуниверситетской, где возводится Krauss Gallery, можно прогуляться пешком до более чем десятка таких объектов. Классическая сцена здесь представлена пятью учреждениями – от драмтеатра имени Франко до Национальной оперы. Музейную среду представляют шесть объектов, включая ключевую выставочную галерею мирового искусства в Украине – музей Ханенко. Всего 300 метров отделяют резидентов ЖК и от главного центра современного искусства PinchukArtCentre.

Хватает в центре локаций и для менее активного времяпровождения. Парк Шевченко, Мариинский парк, многочисленные небольшие скверы – несмотря на общую урбанистичность окружения, найти зеленый уголок и спокойно посидеть в тени деревьев здесь тоже не проблема. А если продлить стандартную прогулку еще на пять минут, то в вашем распоряжении окажется и море зелени Ботанического сада имени Гришко. Впрочем, комфортная зона отдыха появится и в самом Krauss Gallery – это общая терраса на крыше ЖК, откуда открывается отличный вид на центр города.

Медицина, спорт и образование

Заняться здоровьем для жителя центра Киева – тоже не проблема. Например, всего в 600 метрах от ЖК расположена знаменитая Александровская больница, рядом с ней – семейная амбулатория, а чуть дальше – Печерский госпиталь. Это не считая множества частных медучреждений – пять из них работают только в радиусе полукилометра от Krauss Gallery.

Не отстает и спортивная среда. По соседству с ЖК расположены как сетевые, так и локальные залы. Кроме того, собственный спортзал предусмотрен и в рамках внутренней инфраструктуры Krauss Gallery.

Как и детская комната с активными сетками и проектором, предназначенная и для спокойного, и для энергичного отдыха детворы, пока родители заняты своими делами. Окружающая же детская среда представлена почти десятком государственных и частных дошкольных учреждений, а также шестью общеобразовательными, среди которых сверхпопулярный Кловский лицей. Высшее образование детям резидентов Krauss Gallery удобнее всего будет получать в университете Шевченко – легендарный красный корпус находится в 13 минутах пешком.

Кипящая жизнь центра

В выигрышном положении окажутся и те жильцы ЖК, которые работают в центральной части города. А еще все те, кто по роду своей деятельности часто контактирует с различными государственными органами. Администрация президента и Кабмин, Верховная Рада и Киевсовет, Нацбанк, Верховный суд и ряд министерств – ко всем этим учреждениям пешком будет добраться проще, чем на авто. Хотя и о владельцах машин в Krauss Gallery тоже позаботились – для них под десятиэтажным домом спроектировали четырехуровневый паркинг, мест в котором больше, чем всего квартир и апартаментов в комплексе.

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