Украинские правоохранители своим решением заблокировали работу предприятия, критически важного в условиях войны.

Единственный в Украине завод, который производит компоненты для брони, необходимой военным, может остановиться из-за того, что детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) наложили арест на сырье. Без него невозможно изготавливать броню, сообщает ТСН.

Отмечается, что Запорожский ферросплавный завод вчера посетили детективы БЭБ, у которых на руках было решение Шевченковского суда Киева о разрешении на проведение обысков и изъятие бухгалтерских документов за 2018-2022 годы. Как отмечает ТСН, в деле расследуется возможное уклонение от уплаты налогов Никопольским ферросплавным заводом. Однако с обысками пришли на Запорожский ферросплавный.

Во время обысков детективы БЭБ не ограничились изъятием документации, а в дополнение арестовали готовую продукцию завода - ферросилиций, сероуглеродный ферромарганец и металлический марганец. Эти металлы нужны для производства твердых и сверхтвердых сортов стали, а также - для производства брони.

Видео дня

Как сообщает ТСН, Запорожский завод является единственным предприятием в Украине, которое способно изготавливать такую продукцию. И теперь поставки остановлены на неопределенный срок.

"Мы выполнили и начали готовить документы, но через некоторое время детектив говорит, что будет изымать всю продукцию, которая есть. Это может быть часть рейдерства, на сегодня мы слабые, очень слабые. Еле выживаем при всех наших условиях, которые есть на сегодня. На сегодня мы выплавляем те ферросплавы, которые обеспечивают производство металлургической продукции, которая может использоваться для военных - это броня, [металл] для строительства мостов, переходов, несущих конструкций. Это строительная металлургия, которая обеспечит нас после победы для восстановления Украины", - говорит председатель правления АО "Запорожский ферросплавный завод" Павел Кравченко.

Другие новости украинской экономики

Как писал УНИАН, потребительская инфляция в Украине ускорилась до 11,2% годовых по итогам ноября. За последний год цены на продукты питания в целом выросли на 14,3%. Больше всего подорожали овощи - на 62,9%, значительно выросли цены и на масло и яйца - 30,7% и 30,6% соответственно.

Также мы рассказывали, что банки ограничат клиентам переводы между картами. Это решение принято по настоянию НБУ, который борется с финансовыми злоупотреблениями.

Экономист Александр Савченко считает, что новые лимиты на карточные переводы уменьшат риск незаконных операций, но подтолкнут людей к переходу на наличные или криптовалюту.

Вас также могут заинтересовать новости: