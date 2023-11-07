Для этого запустили экспериментальный проект.

Кабинет министров при поддержке партнеров запустил экспериментальный проект по дополнительному обеспечению украинцев дровами.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Предельный размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива теперь вырастет более чем вдвое и составит 16,2 тысяч гривень в год для одной семьи", - заявил глава правительства и добавил, что на сегодня размер этой субсидии составляет 7 тысяч гривень на одно домохозяйство в год.

Также он добавил, что сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 1,3 миллиона семей, в среднем в октябре это было около 760 гривен на семью.

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Кроме этого, 1,2 миллиона украинских семей получают льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер таких льгот - 850 грн в месяц.

Субсидии во время войны

В апреле для украинцев упростили процедуру оформления жилищной субсидии. Получателю выплат теперь не нужно тратить время на поиск информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а потом длительное время ждать решения.

В правительстве подчеркнули, что в следующем году гражданам будут выплачивать жилищные субсидии в полном объеме. Прошлой зимой в среднем украинцы получали до 1600 гривень помощи ежемесячно на жилищную субсидию. Этой осенью размер пособия может вырасти из-за повышения тарифов на электроэнергии. По мнению экспертов, в Украине несмотря на рост тарифов вырастет количество отказов в получении субсидии.

В мае 2023 года украинцам советовали запасаться дровами, причем в ближайшее время.

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