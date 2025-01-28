Ранее Индия уже отказалась принимать нефть, которая попала под санкции после 10 января.

Россия, вероятно, решила проверить готовность Индии соблюдать американские нефтяные санкции и отправила своему ключевому клиенту несколько партий нефти на танкерах, которые попали под санкционный пакет 10 января. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Индия уже сообщала, что будет допускать в свои порты подсанкционные танкеры, которые загрузились до 10 января и смогут прибыть для разгрузки до 27 февраля. Однако пять танкеров, которые отправились сейчас в направлении Индии, были загружены уже после 10 января.

От российских портов до Индии танкеры с российской нефтью будут плыть около месяца. В Bloomberg предполагают, что россияне надеются на определенное уточнение или даже ослабление санкций за это время.

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Как отмечает Bloomberg, пока нет четких признаков того, что Россия как-то существенно сократила экспорт нефти после введения январского пакета американских санкций. За последние дни не произошло никаких существенных колебаний, хотя в целом российский нефтяной экспорт и так находится на достаточно низком уровне за последние годы.

Сейчас большинство подсанкционных танкеров, перевозящих российскую нефть из портов на Дальнем Востоке, простаивают у побережья или вблизи Южной Кореи. Ни один из них не спешит достичь места назначения.

Но зато Россия резко нарастила экспорт сырой нефти в Турцию - до самого высокого уровня с момента вторжения в Украину в 2022 году. Это наращивание произошло сразу после объявления санкций 10 января и помогло России сохранить общие темпы экспорта.

Российский нефтяной экспорт: последние новости

Как писал УНИАН, Россия прекратила планировать новые поставки нефти в Китай и в Индию на весну этого года. Из-за ограниченного количества танкеров, которые еще не попали под санкции, цена фрахта на них резко выросла.

Также мы рассказывали, что поставки нефти из РФ в другие страны в 2024 году снизились на 2,2% и составили 295 млн тонн. Наибольшее падение экспорта показала "Татнефть": показатели сократились на 7,5%. "Лукойл" снизил экспортные отгрузки на 6,39%.

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