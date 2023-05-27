Twitter будет квалифицироваться как "очень крупная онлайн-платформа", требующая от компании устранения вредоносного контента и предоставления комиссии ежегодных оценок рисков.

Twitter вышел из добровольного Кодекса практики ЕС по дезинформации, однако в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, с 25 августа борьба с дезинформацией станет юридическим обязательством.

Об этом заявил комиссар блока по внутреннему рынку Тьерри Бретон, отметив при этом, что Twitter будет квалифицироваться как "очень крупная онлайн-платформа", требующая от компании устранения вредоносного контента и предоставления комиссии ежегодных оценок рисков, сообщает Bloomberg.

"Twitter выходит из добровольного Кодекса практики ЕС против дезинформации. Но обязательства остаются... Ты можешь бежать, но ты не можешь спрятаться. Наши команды будут готовы к исполнению", - отметил Бретон.

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Кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией

Усиленный Кодекс практики по дезинформации был подписан и подан 16 июня 2022 года 34 подписавшими сторонами, которые присоединились к процессу пересмотра Кодекса 2018 года.

Подписанты обязались принять меры в нескольких областях:

демонетизация распространения дезинформации;

обеспечение прозрачности политической рекламы;

расширение прав и возможностей пользователей;

усиление сотрудничества с фактчекерами;

предоставление исследователям лучшего доступа к данным.

Что происходт в Twitter

В декабре 2022 года Twitter перестал принимать абонентов украинских мобильных операторов.

В 2023 году Twitter Inc. была единственной крупной технологической платформой, которая не отправила полный отчет в Европейский Союз в соответствии с кодом, которому компания согласилась следовать до того, как в конце 2022 года ее перехватил Илон Маск.

2 апреля 2023 года появилась информация о том, что алгоритм Twitter специально понижает рейтинг твитов о войне в Украине. Эксперт выяснил, что твиты, которые посвящены Украине, имеют пониженный рейтинг, а это означает, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте.

14 апреля 2023 года у пользователей Twitter появилась возможность монетизировать свой контент.

12 мая 2023 года Илон Маск выбрал нового гендиректора для Twitter. Кресло займет женщина, чья команда в NBCUniversal заработала около $100 млрд.

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