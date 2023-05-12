Кресло займет женщина, чья команда в NBCUniversal заработала около $100 млрд.

Известный бизнесмен Илон Маск представил нового генерального директора Twitter. Должность заняла Линда Яккарино.

"Рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter!" — написал миллиардер в Twitter.

По словам Маска, Яккарино будет заниматься ведением бизнеса компании, что позволит ему "сфокусироваться на разработке продукта и новых технологиях".

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Ради этой должности женщина ушла с поста председателя отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCUniversal, де проработала более 11 лет. До этого Яккарино была исполнительным вице-президентом и главным операционным директором по рекламе в Turner Broadcasting, в которую тогда входил телеканал CNN.

У нового гендиректора Twitter есть давний опыт работы в медиа и СМИ. Так, ее команда в NBCUniversal заработала около $100 млрд.

Маск покинул пост гендиректора Twitter

Как ранее сообщал УНИАН, основатель Tesla и SpaceX приобрел Twitter в октябре 2022 года. После этого он попал в череду скандалов из-за новшеств, которые не понравились пользователям соцсети.

В конце прошлого года бизнесмен заявил, что готов уйти с должности, но пока что на эту роль нет достойной "замены". Однако 11 мая 2023 года Маск заявил, что нашел нового "куратора" для Twitter, которым станет женщина.

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