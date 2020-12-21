Спор ЕС и Украины по лесу-кругляку. Новые подробности беспрецедентного дела

Европейская комиссия заявила, что одержала победу в арбитраже с Украиной о запрете экспорта леса-кругляка. Теперь украинская сторона якобы должна отменить принятый в 2015 году «лесной» мораторий. В Минэкономики уже заявили, что «подробно анализируют» решение арбитража. УНИАН разбирался в деталях этого первого в истории торгового спора Украины и ЕС в рамках двустороннего соглашения.

Завершился первый в истории взаимоотношений Украины и ЕС торговый спор в рамках двухстороннего соглашения. Арбитраж разбирался с эмбарго нашей страны на экспорт леса-кругляка.

«Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, установило, что украинский запрет на экспорт всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина отменит запрет на экспорт как можно скорее. Это решение завершает первый в истории торговый спор ЕС в рамках двустороннего соглашения», - говорится в сообщении Европейской комиссии, размещенном на ее сайте.

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В ЕК подчеркивают, что Евросоюз и Украина неоднократно отмечали свою совместную приверженность устойчивому развитию, включая борьбу с эксплуатацией природных ресурсов, в том числе лесов, и защиту окружающей среды. Кроме того, ЕС поддерживает Украину различными проектами, включая охрану окружающей среды, государственное управление и устойчивое лесопользование, а также, например, развитие цепочек добавленной стоимости для недревесных лесных товаров и многоцелевое управление лесным хозяйством.

«Однако постановление Группы (комиссии) подтвердило, что общий запрет Украины экспорта, введенный в 2015 году на всю необработанную древесину, не служит ни одной из этих законных целей политики. Соответственно, это нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной… В постановлении также выписано, что запрет на экспорт, ограниченный десятью конкретными породами древесины, введенный в 2005 году, может быть частично оправдан исключениями о защите растений», - уточняется в сообщении ЕК.

Итого, решение Группы означает, что «Украина должна незамедлительно снять запрет на экспорт в 2015 году всей необработанной древесины».

«Древесный» спор

Историю этого спора ЕК в своем сообщении выписала следующим образом: в 2015 году Украина ввела 10-летний запрет на экспорт всей необработанной древесины, изменив и дополнив мораторий 2005 года на десять видов древесины, не имеющих коммерческой значимости. Между тем, ЕС снял запрет на экспорт в отношении Украины на всех уровнях и инстанциях с 2015 года.

Действительно, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла изменения в закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом был введен 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины. Сразу же после введения моратория в ЕС заявили, что запрет экспорта противоречит нормам Соглашения об ассоциации.

Напомним, что Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали это Соглашение16 сентября 2014 года. Впоследствии украинская сторона передала в депозитарий ратификационные грамоты и ​​завершила, таким образом, все внутригосударственные процедуры. Многие нормы Соглашения об ассоциации были временно применены еще с 2014 года. С 1 января 2016 года стала функционировать зона свободной торговли с Евросоюзом, а с 1 сентября 2017 года Соглашение вступило в силу в полном объеме.

Что касается истории с лесом-кругляком, по сообщению Еврокомиссии, в январе 2019 года ЕС запросил о проведении официальных правительственных консультаций в соответствие с Торговым разделом Соглашения об ассоциации («AA»). Однако консультации 7 февраля 2019 года не решили вопрос.

20 июня 2020 года ЕС официально обратился с просьбой о создании арбитражной комиссии. Это был первый случай, когда ЕС активизировал механизм независимого арбитража в рамках двустороннего торгового соглашения.

«Арбитражная комиссия (далее - «Группа») была создана 28 января 2020 года. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, процедура урегулирования спора немного затянулась. Панельные слушания проходили в форме виртуальных 22-23 сентября 2020 года. 11 декабря Группа вынесла окончательное решение, что запреты на экспорт несовместимы со статьей 35 AA, которая запрещает экспортные запреты. Что касается полного запрета на экспорт всей необработанной древесины, начиная с 2015 года, то Группа также не смогла найти никаких оснований в отношении АА или ГАТТ от 1994 года. Только меры 2005 года по десяти конкретным видам древесины низкого коммерческого использования, которые характеризуются как «редкие и ценные», были признаны Группой частично оправданными в соответствии с исключением, касающимся защиты ценных деревьев (статья 36 AA в сочетании со статьей XX (b) ГАТТ 1994). Теперь Украине нужно будет предпринять необходимые шаги для выполнения решения арбитража с целью скорейшего снятия запрета на экспорт», - говорится в сообщении ЕК.

Ответ Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявило, что пересмотрит ограничения на экспорт лесоматериалов с учетом Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

«11 декабря Арбитражная группа обнародовала свое решение по делу, инициированному ЕС против временного запрета Украины на экспорт лесоматериалов в необработанном виде. В частности, ЕС признал, что ограничения экспорта 2005 года были приняты добросовестно, в связи с необходимостью защиты ценных и редких пород деревьев, соответствуют обязательствам Украины в рамках ВТО и не нарушают обязательств по Соглашению об ассоциации… Арбитражная группа поддержала позицию Украины, что лес является исчерпывающимся ресурсом, в то же время подчеркнув, что установленные ограничения экспорта лесоматериалов от 2015 года должны быть откорректированы в сотрудничестве с ЕС, учитывая положения Соглашения об ассоциации. Сейчас Минэкономики подробно анализирует решение с целью определения дальнейших действий и согласования сроков осуществления», - сказано в сообщении Минэкономики.

Что дальше?

Юрист AGA Partners Павел Лебедев напоминает, что спор между Украиной и ЕС возник из-за принятия украинским парламентом двух законов, которыми был запрещен экспорт древесины. Так, в 2005 году Верховная Рада ограничила вывоз с территории Украины ценных и редких пород деревьев. Через десять лет этот запрет был значительно расширен за счет необработанных лесоматериалов, однако временно - на 10 лет. ЕС расценил принятие таких законов как нарушение Соглашения об ассоциации, которое исключает право сторон вводить ограничения на экспорт, и поэтому передал этот спор на рассмотрение арбитражного суда.

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«Действительно, Соглашение об ассоциации не позволяет Украине вводить подобные ограничения. Тем не менее, из этого правила есть исключение: запрет экспорта товаров может не считаться нарушением, если он необходим для защиты окружающей среды. При этом необходимо доказать, что в стране присутствует реальная потребность ввести ограничительные меры и они смогут решить имеющуюся проблему. Иными словами, в таких делах ключевым является соблюдение баланса между торговыми интересами государств и их объективными потребностями по защите окружающей среды. Сквозь призму этих правил, арбитраж признал, что запрет 2005 года подпадает под это исключение, поскольку он был направлена ​в защиту редких пород деревьев. В то же время, закон 2015 года о запрете экспорта необработанной древесины не преследует подобных целей и поэтому был признан мерой по поддержке национальной экономики, а не шагом по защите окружающей среды. Признав нарушение Украиной ее международных обязательств, арбитраж порекомендовал нашей стране привести закон 2015 года в соответствие со стандартами международного торгового права и, в частности, Соглашением об ассоциации», - пояснил юрист.

По его словам, на практике это можно сделать путем отмены запрета на экспорт необработанной древесины или, по крайней мере, его адаптации к реальным потребностям по защите окружающей среды. Хотя решение арбитража и носит рекомендательный характер, Украине необходимо будет определить период времени, который потребуется нашим государственным органам для его реализации, а также отчитываться перед ЕС о ходе его выполнения.

Если же решение выполнено не будет, то ЕС имеет право требовать уплату компенсации за нарушение Соглашения об ассоциации в размере, согласованном сторонами.

«В случае, если ЕС и Украина не смогут договориться о размере компенсации, ЕС имеет право приостановить торговые преференции, предоставленные нашей стране по Соглашению об ассоциации, а также повысить ставки ввозной пошлины до полного исполнения решения арбитража», - подчеркнул юрист.

Эксперт по вопросам лесов и природоохранной деятельности ОО Экосфера Роман Волосянчук считает, что ЕС, в общем-то, прав.

«Запрет экспорта - чистая борьба наших частных деревообработчиков против рынка. Нелегальные вырубки запрет никоим образом не сократил, наоборот - способствовал тенизации рынка. В отношении этого были обнародованы аналитические материалы. Попытки Минэкологии создать прозрачные условия на рынке древесины, в целом, выглядят положительно. Но крайне важными будут тонкие детали процедур торговли/аукционов, куда могут «заложить» дыры для обхода рыночных правил. Время покажет, как все будет развиваться. Сейчас - начало процесса со многими участниками, имеющими разные интересы и финансовые возможности. Спрогнозировать, как все будет развиваться, сложно», - резюмировал эксперт.

Дискуссия по поводу запрета экспорта леса-кругляка ведется в Украине более десяти лет. Одни уверяют - вывоз древесины нанесет непоправимый ущерб стране. Другие говорят - нужно урегулировать данный вопрос на законодательном уровне, создать прозрачный рынок, и все пойдет своим чередом. А пока государственные мужи спорят, Украина несет миллиардные убытки от «черных» лесорубов. Как результат – «лысые» Карпаты, «плешивые» лесополосы по всей стране. Контроль, вроде бы, есть. Только особого эффекта он не дает. Возможно, после решения международного арбитража что-то изменится.

Нана Черная

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