Можно получить кредит под 7% годовых.

С сегодняшнего дня, 1 августа, вступают в силу изменения, которые расширяют действие программы доступного ипотечного кредитования "еОселя".

Теперь подать заявку на участие в программе могут все граждане, не имеющие собственного жилья, большего нормативной площади, о чем во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Заем будет выдаваться под льготные 7%, важная программа для людей и для восстановления нашей экономики", - отметил премьер.

Как добавили в Министерстве экономики, программа ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы достичь максимального мультипликативного эффекта для роста украинской экономики.

"Квартиру можно выбрать в доме не старше трех лет или в доме, который возводится аккредитованным банком-партнером застройщиком. Требования по нормативной площади и предельной стоимости при этом сохраняются: не более 52,5 кв. м на одного плюс 21 кв. м. На каждого следующего члена семьи", - отметили в Минэкономики.

Сейчас в программе принимают участие пять банков-партнеров: "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк"и" Sky Bank". С начала работы "еосели" они выдали более 3 млрд грн кредитов. Благодаря этому более, чем 2,2 тысячи украинских семей уже приобрели собственное жилье.

Условия участия для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых при этом остаются неизменными – они могут получить льготную ипотеку под 3% годовых.

Программа "еоселя" - что стоит знать

Государственная программа доступной ипотеки "еоселя" стартовала 1 октября 2022 года. На первом этапе она была доступна для четырех категорий граждан, а именно – для военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, педагогических работников и ученых, медиков, учителей.

Для этих категорий ставка ипотечного кредита составляет 3% годовых, а срок кредита и первоначальный взнос также составляют соответственно 20 лет и 20% от стоимости жилья.

Вас также могут заинтересовать новости: