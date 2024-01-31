Обращение сформулировано в докладе комитета Палаты лордов по европейским делам.

Комитет Палаты лордов британского парламента призвал правительство срочно добиться размораживания 2,5 млрд фунтов, которые были получены от продажи российским магнатом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", которые планировали потратить на помощь Украине, пишет ВВС со ссылкой на доклад комитета.

"Мы находим непостижимым то, что правительство до сих пор не решило проблему с использованием замороженных средств от продажи Chelsea FC в поддержку Украины... Призываем правительство применить все юридические рычаги, чтобы срочно найти выход из этого тупика и предоставить Украине такую нужную помощь, которую мы обещали, а она давно уже задерживается. Все средства должны быть потрачены на территориях, подконтрольных власти Украины", – говорится в документе.

Отмечается, что Абрамовичу, попавшему под санкции, было разрешено продать "Челси" только при условии, что выручка пойдет на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам. Однако эти деньги до сих пор лежат замороженными в одном из британских банков.

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В то же время люди, которых Абрамович нанял управлять будущим фондом гуманитарной помощи, доказывают, что условие относительно территории Украины сформулировано не так четко, и добиваются того, чтобы деньги было разрешено использовать за пределами Украины, в частности, в Израиле. И пока продолжается юридический спор, использовать деньги нельзя.

Новый доклад комитета Палаты лордов по европейским делам – это отчет по итогам парламентского расследования, в ходе которого изучалась действенность санкций против России. Вопрос о деньгах за "Челси" – лишь один из второстепенных пунктов в большом докладе.

Санкции против РФ

После нападения ХАМАС на Израиль обсуждалось предложение перенаправить фонд Романа Абрамовича по продаже "Челси" в размере 2,34 миллиарда фунтов стерлингов Израилю, а не Украине.

Ранее УНИАН писал, что Абрамович исподтишка провел миллионную сделку с так называемыми "кошельками" президента РФ Владимира Путина. Информация стала известна после утечки секретных документов.

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