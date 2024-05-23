С 27 мая начнутся дискуссии по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования.

Команда Международного валютного фонда прибыла в Киев, чтобы обсудить с представителями власти Украины риски, перед которыми оказалась экономика государства. Об этом сообщается в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

"Команда МВФ во главе с главой Европейского Департамента МВФ Альфредом Каммером начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на рисках, перед которыми оказалась экономика Украины, и целях экономической политики власти", – говорится в заявлении.

После этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).

Видео дня

МВФ и Украина – последние новости

Представитель МВФ Джули Козак накануне сообщила, что Международный валютный фонд в ближайшие недели начнет новую миссию в Украине для оценки состояния экономики и эффективности работы разрушенной войной страны в рамках программы кредитования на сумму 15,6 млрд долларов.

Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.

Вас также могут заинтересовать новости: