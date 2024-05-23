Команда Международного валютного фонда прибыла в Киев, чтобы обсудить с представителями власти Украины риски, перед которыми оказалась экономика государства. Об этом сообщается в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.
"Команда МВФ во главе с главой Европейского Департамента МВФ Альфредом Каммером начинает сегодня встречи в Киеве с представителями власти Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на рисках, перед которыми оказалась экономика Украины, и целях экономической политики власти", – говорится в заявлении.
После этих встреч, начиная с 27 мая, миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет в Варшаве дискуссии с представителями власти Украины относительно мер экономической политики в контексте четвертого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).
МВФ и Украина – последние новости
Представитель МВФ Джули Козак накануне сообщила, что Международный валютный фонд в ближайшие недели начнет новую миссию в Украине для оценки состояния экономики и эффективности работы разрушенной войной страны в рамках программы кредитования на сумму 15,6 млрд долларов.
Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.