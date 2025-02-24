Давление США из-за соглашения по Украине может принести пользу российской экономике.

Перегретая экономика РФ находится на пороге охлаждения, потому что фискальные стимулы, растущие процентные ставки, высокая инфляция и западные санкции берут свое. После трех лет войны Вашингтон, возможно, бросил Москве спасательный круг.

Издание Reuters пишет, что президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине, тревожа европейских союзников, оставляя их и Украину вне переговоров с РФ и обвиняя Украину в российском вторжении в 2022 году - политические подарки для Москвы, которые также могут принести большую экономическую выгоду.

По словам Олега Вьюгина, бывшего заместителя председателя Центрального банка России, Вашингтон настаивает на том, что Москва может либо прекратить раздувать военные расходы, пытаясь отвоевать территорию в Украине, либо продолжать их наращивать и расплачиваться за это годами экономических проблем, в том числе высокой инфляцией и падением уровня жизни, что чревато политическими рисками.

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Хотя Россия вряд ли быстро сократит расходы на оборону, на которую приходится около трети расходов, перспектива заключения мира должна ослабить экономическое давление, привести к снятию санкций и возвращению западных фирм.

"Россияне не захотят в одночасье прекратить финансирование производства вооружений, боясь вызвать рецессию и потому что им нужно восстанавливать армию", - говорит Александр Коляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA). "Но если отпустить часть солдат, то это немного снимет давление с рынка труда".

Призыв на военную службу и эмиграция вызвали повсеместный дефицит рабочей силы, в результате чего уровень безработицы в РФ достиг рекордно низкого уровня в 2,3%.

Инфляционное давление также может ослабнуть, добавил Коляндр, поскольку перспективы мира могут сделать Вашингтон менее склонным к применению вторичных санкций в отношении компаний из таких стран, как Китай, что сделает импорт проще и, следовательно, дешевле.

Российские рынки уже ощутили подъем. В пятницу, 21 февраля, курс рубля к доллару вырос почти до шестимесячного максимума, чему способствовали перспективы смягчения санкций.

После небольшого спада в 2022 году российская экономика демонстрирует высокие темпы роста, однако власти ожидают, что рост в 4,1% в 2024 году замедлится до 1-2% в этом году, а центральный банк пока не видит серьезных оснований для снижения ставки, которая уже достигла 21%.

Министерство финансов, которое ожидает дефицит в 1,2 триллиона рублей на 2025 год, трижды пересматривало свои бюджетные планы в прошлом году.

Снижение цен на нефть, бюджетные ограничения и рост безнадежных корпоративных долгов входят в число основных экономических рисков для Москвы. И Трамп, хотя и предлагает уступки в вопросе Украины, пригрозил дополнительными санкциями, если не будет достигнут мир.

Экономика России - последние новости

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в российской экономике появляются трещины. Она призвала Запад усиливать санкции против РФ, чтобы предоставить Украине лучшее положение для заключения мирного соглашения.

При этом издание The Telegraph писало, что стоимость заимствований и процентные ставки в России выросли до болезненного уровня. Это оказывает давление на местные компании.

В свою очередь обозреватель Bloomberg Марк Чемпион отметил, что Россия слабее, чем Путину хотелось бы верить, и именно Трамп может позволить себе давить за столом переговоров, потому что некоторые из "козырных карт" Кремля либо зависят от выбора Запада, либо оспариваются Украиной, либо иллюзорны.

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