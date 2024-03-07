Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в январе-феврале составило 125 млрд долларов.

Экспорт Китая подскочил в начале года, что является позитивным сигналом для восстановления мирового спроса, а также признаком того, что вторая по величине экономика мира успешно борется с торговыми ограничениями и геополитическим напряжением. Об этом сообщает Bloomberg.

Объем китайского экспорта в январе-феврале 2024 года увеличился на 7,1% в годовом выражении и составил 528 млрд долл. Импорт вырос на 3,5% – почти до 403 млрд долл. Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в январе-феврале составило 125 млрд долл по сравнению со 103,8 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Недавно премьер-министр КНР Ли Цян на Всекитайском собрании народных представителей обозначил в качестве цели рост ВВП страны на 2024 год в 5%. Некоторые экономисты скептически отнеслись к этой цели из-за ее недостаточной политической поддержки, а также проблем, связанных с кризисом недвижимости.

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Демографические проблемы Китая

Несмотря на положительные тенденции последних месяцев, очевидно, что стратегические проблемы КНР будут нарастать. Это, в частности, связано с крайне сложной демографической динамикой последних десятилетий, которая накладывает отпечаток и на экономику страны.

Еще в 2022 году население КНР сократилось примерно на 850 тыс человек, что произошло впервые с 1961 года, когда в Китае был голод. По прогнозам ООН, население Поднебесной сократится к 2050 году на 109 миллионов и составит около 1,3 млрд.

Напомним, в прошлом году Индия по численности населения обошла КНР. Всего в Индии и Китае сейчас проживает более 35% населения планеты.

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