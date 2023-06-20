В конце августа 2022 года Bosch начал искать покупателя на свои предприятия, остановленные из-за вторжения России в Украину.

Немецкая компания Bosch рассматривает возможность продажи своих заводов по производству бытовой техники в стране-агрессоре России. В покупке заинтересованы китайские инвесторы, в числе которых Midea и Hisense.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Один из них утверждает, что Hisense уже согласовала покупку, хотя в самой Bosch говорят, что переговоры еще не завершены.

Издание пишет, что в начале года Bosch "начал внутренний тендер" и определил основной круг претендентов, среди которых помимо Hisense была китайская Midea, а также неизвестный турецкий инвестор.

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"Midea не сделала достойного финансового предложения, турецкий инвестор, наоборот, предложил крупную сумму, но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру", - пишет "Коммерсантъ".

Более того, Hisense предложила "наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться" на российский рынок.

Российское подразделение Bosch, "БСХ Бытовые приборы" заявляет, что заводы еще не проданы, и компания "рассматривает различные варианты в соответствии с требованиями законодательства". И отказались сообщать подробности, "пока не будет принято финальное решение".

Отмечается, что немецкий Bosch владеет двумя заводами по производству бытовой техники, под Санкт-Петербургом. В конце августа 2022 года компания начала искать покупателя на свои мощности из-за простоя производства, замороженного из-за вторжения России в Украину. Тогда собеседники оценивали стоимость активов не менее чем в $45 млн.

Уход с российского рынка немецких компаний

Как сообщал УНИАН, в прошлом году крупнейший немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company заявил об уходе с российского рынка после 28 лет работы там.

О планах продать свой завод в Московской области заявлял и известный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz.

А вот немецкий производитель фотоаппаратов Leica Camera AG начал поставлять в Россию бинокли с лазерным дальномером и прицелы ночного видения. И это несмотря на заявления компании об уходе с российского рынка. После начала войны компания будто сменила специализацию с ультрадорогих камер на товары двойного назначения.

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