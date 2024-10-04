Такой шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС.

Государственная налоговая служба передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы других стран и получила от них данные о счетах граждан Украины за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Такой международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах стал первым по стандарту Common Reporting Standard (CRS). В министерстве отметили, что таким образом Украина сделала "важный шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и борьбы с уклонением от уплаты налогов".

"Предметом обмена стала информация о финансовых счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.д.) и принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров, а именно: имя владельца, его адрес, налоговое резидентство, налоговый номер, дата и место рождения, данные о финансовом учреждении, данные о счете: остаток по состоянию на конец отчетного периода, общая сумма дивидендов, процентов или других доходов", - добавили в сообщении.

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В Министерстве финансов подчеркнули, что такой шаг является частью обязательств Украины в процессе вступления в ЕС и направлен на повышение "прозрачности налоговой сферы".

Что такое Common Reporting Standard (CRS)

В Минфине отметили, что CRS предусматривает ежегодный автоматический обмен информацией об определенных видах финансовых счетов между странами, которые присоединились к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

"Налоговые органы ежегодно получают массив данных о тех иностранных счетах, которые принадлежат их налоговым резидентам, или принадлежащих организациям, находящимся под контролем таких резидентов. В ответ юрисдикции предоставляют аналогичную информацию налоговым органам государств-партнеров относительно счетов их налоговых резидентов. Сбор информации о счетах, подлежащей обмену, осуществляют финансовые учреждения, которые подают отчеты налоговым органам юрисдикций, где они осуществляют деятельность", - добавили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что первый отчетный период длился с 1 июля по 31 декабря 2023 года, а первый обмен информацией успешно закончился 30 сентября 2024 года.