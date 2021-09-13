Металлургия Украины: прошлое и будущее национальной экономики

Горно-металлургический комплекс традиционно является фундаментом отечественной экономики. Металлургические предприятия обеспечивают сотни тысяч украинцев рабочими местами, а государственный бюджет - миллиардами гривень налоговых поступлений. УНИАН выяснил, как развивалась украинская металлургия за время независимости государства, в каком состоянии находится отрасль сегодня и какие имеет перспективы развития.

За последние годы на разных уровнях власти стало модным говорить о том, как успешно Украина трансформируется в цифровое государство, и какие перспективы развитие IT-сектора открывает перед нашей страной. В Украине насчитывается около 200 тысяч IT-специалистов, а сфера экспорта цифровых услуг приносит в государственный бюджет около 5 миллиардов гривен ежегодно.

И хотя эти показатели выглядят довольно оптимистично, этого недостаточно, чтобы закрыть глаза на тот факт, что крупнейшими "кормильцами" государственной казны и градообразующими предприятиями в Украине по-прежнему являются не IT-компании, а представители реального сектора экономики.

Одним из таких опорных столпов, на котором исторически держится украинская экономика, является сфера металлургии.

История взлетов и падений

Мощный горно-металлургический комплекс Украина унаследовала от Советского Союза – более трети всей стали, проката и труб СССР производили именно украинские металлурги.

Однако после обретения нашим государством независимости, украинский ГМК столкнулся с несколькими серьезными кризисами. Первый из них последовал сразу после распада Союза. Потребление металлургической продукции в Украине катастрофически упало, что привело к критическому ухудшению финансового положения метпредприятий и существенному падению производства. Если в 1990 году украинские металлурги производили свыше 50 миллионов тонн стали, то уже к 1995 года – 22 миллиона тонн.

При этом, металлургическая отрасль Украины одной из первых сумела выйти из трансформационного кризиса и возобновить траекторию роста, нарастив свою долю в валовом внутреннем продукте (ВВП) Украины уже в 2000-х годах до 30 процентов.

Очередной мощный удар по промышленности нашей страны был нанесен в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала Луганскую и Донецкую области, где насчитывались десятки крупных металлургических предприятий страны.

До войны Украина стабильно входила в десятку крупнейших мировых производителей стали с производством свыше 30 миллионов тонн в год, тогда как по итогам 2020 года выплавка этой продукции отечественным заводами снизилась до около 20 миллионов тонн.

Однако, несмотря на это, горно-металлургический комплекс и сегодня остается одной из основных отраслей экономики государства. Он занимает четверть от всего промышленного производства нашей страны, обеспечивая десятую долю ВВП, и около трети всей валютной выручки.

"Горно-металлургический комплекс был и остается основой украинской промышленности. Это, наверное, единственная отрасль нашей экономики, которая сохранила трудовые коллективы, объемы производства, несмотря на те кризисы, которые эта отрасль пережила за последние годы", - считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Кроме того, отрасль является донором государственного бюджета и главным работодателем в Украине, обеспечивая более 200 тысяч рабочих мест для украинцев с более высокими, чем в прочих отраслях промышленности, заработными платами.

Лицо украинской металлургии

В Украине насчитывается пять больших игроков в сфере металлургии. Это крупнейшая частная компания "Метинвест", которой в июне 2021 года исполнилось 15 лет, "АрселорМиттал Кривой Рог", DCH, "Интерпайп" и Ferrexpo.

Один только "Метинвест" обеспечивает рабочие места для более 80 тысяч людей и помогает генерировать 8 процентов ВВП страны. За 15 лет своей работы "Метинвест" произвел 142 миллионов тонн стали, чего хватило бы на 20 тысяч Эйфелевых башен или 10 тысяч Дарницких мостов.

Кроме того, за этот период компания уплатила 165 миллиардов гривень налогов и инвестировала в экономику страны более 10 миллиардов долларов.

По итогам же 2020 года "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней более 22 миллиардов гривен налогов и сборов, закрепившись в перечне крупнейших налогоплательщиков страны.

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"Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", - заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Ориентация на внешние рынки

Выстоять под ударами кризисов и сохранить свою важную роль для экономики страны металлургической отрасли позволила переориентация с внутреннего рынка, который существенно сократился, на внешние.

Сегодня около 80 процентов произведенной в стране металлургической продукции поставляется на экспорт, что делает украинский горно-металлургический комплекс уникальным в мире, так как в основных странах с развитой металлургией ситуация кардинально противоположная – для меткомпаний Японии, США, России основным является внутренний рынок.

Такое положение дел имеет как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, экспортная ориентация сделала отечественную горно-металлургическую отрасль зависимой от конъюнктуры мирового рынка, а значит во многом и экономику всей страны, так как металлургия является основой экономической стабильности государства.

С другой же стороны, вклад металлургической отрасли в платежный баланс и приток валюты сложно переоценить. Например, только экспорт черных металлов в 2020 году принес Украине 7,7 миллиарда долларов, что является вторым показателем после экспорта зерновых.

Положительным фактом является и то, что украинским компаниям удалось закрепиться на внешних рынках, поддерживая имидж нашего государства, как производителя качественной продукции.

Так, например, из металла "Метинвеста" возводятся крупнейшие небоскребы Лондона и Нью-Йорка. Для строительства одного из самых высоких зданий Европы – лондонского 72-этажного небоскреба The Shard, - было использовано более 5 тысяч тонн украинской стали. Сталь "Метинвеста" используется для строительства крупнейших лайнеров, танкеров, мостов и стадионов.

Более того, именно украинский металл был выбран итальянской компанией Cimolai при строительстве стометровой арки безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, из-за гарантии высочайшего качества.

Перспективы развития

Сегодня украинская металлургия стоит на пороге кардинальных перемен. В мире набирает обороты глобальный тренд на экологическую модернизацию метпредприятий. Развитые страны не жалеют средств, чтобы в ближайшие годы сделать свою промышленность углеродно-нейтральной. Украинским же компаниям приходится самостоятельно финансировать свои проекты по экомодернизации, поскольку государственной помощи нет.

Так, например, только в прошлом году "Метинвест" инвестировал 200 миллионов долларов в экологические проекты и планирует нарастить инвестиции в этом году.

"В прошлом году "Метинвест" завершил основные работы по крупнейшему экологическому проекту в истории Украины – реконструкции аглофабрики на ММК им. Ильича. Строительные работы активно велись последние пять лет, при этом инвестиции превышают 160 миллионов долларов наших собственных средств. В целом в 2020 году мы направили более 200 миллионов долларов на экологические проекты, и в этом году мы планируем увеличить эту цифру", - сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

При этом, он отметил, что для того, чтобы достичь нулевого показателя выбросов к 2050 году, Украине и ее компаниям понадобится огромная финансовая помощь.

"Я верю, что дальнейшие действия по внедрению Украиной Европейского зеленого соглашения откроют украинским компаниям доступ к финансовым ресурсам для ускорения модернизации и декарбонизации национальных отраслей", - отметил Рыженков, добавив, что для декарбонизации всей Европы потребуются усилия каждой конкретной страны, в том числе и Украины, при этом важно сделать так, чтобы декарбонизация не привела к деиндустриализации ЕС и Украины.

При этом, эксперты добавляют, что самой существенной помощью от государства для украинских металлургов стало бы устойчивое развитие экономики страны в целом, что позволило бы нарастить внутреннее потребление металлопродукции за счет нового строительства и модернизации изношенной инфраструктуры. Сегодня этот потенциал практически не используется.

Украинская металлургия устояла под натиском череды кризисов и по-прежнему является одним из важнейших фундаментов отечественной экономики. Однако, перед отраслью и государством стоят серьезные задачи по экологической модернизации предприятий и созданию внутреннего рынка потребления металлопродукции, решение которых обеспечит новые точки роста для нашей страны.

Татьяна Стежар

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