Металлургические предприятия обеспечивают сотни тысяч украинцев рабочими местами / фото REUTERS

Металлургия Украины: прошлое и будущее национальной экономики

Татьяна Стежар
14:31, 13 сентября 2021
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Горно-металлургический комплекс традиционно является фундаментом отечественной экономики. Металлургические предприятия обеспечивают сотни тысяч украинцев рабочими местами, а государственный бюджет - миллиардами гривень налоговых поступлений. УНИАН выяснил, как развивалась украинская металлургия за время независимости государства, в каком состоянии находится отрасль сегодня и какие имеет перспективы развития.

За последние годы на разных уровнях власти стало модным говорить о том, как успешно Украина трансформируется в цифровое государство, и какие перспективы развитие IT-сектора открывает перед нашей страной. В Украине насчитывается около 200 тысяч IT-специалистов, а сфера экспорта цифровых услуг приносит в государственный бюджет около 5 миллиардов гривен ежегодно.

И хотя эти показатели выглядят довольно оптимистично, этого недостаточно, чтобы закрыть глаза на тот факт, что крупнейшими "кормильцами" государственной казны и градообразующими предприятиями в Украине по-прежнему являются не IT-компании, а представители реального сектора экономики.

Одним из таких опорных столпов, на котором исторически держится украинская экономика, является сфера металлургии.

История взлетов и падений

Мощный горно-металлургический комплекс Украина унаследовала от Советского Союза – более трети всей стали, проката и труб СССР производили именно украинские металлурги.

Украинские металлурги производили более трети всей стали, проката и труб СССР / фото УНИАН, Петр Топалов

Однако после обретения нашим государством независимости, украинский ГМК столкнулся с несколькими серьезными кризисами. Первый из них последовал сразу после распада Союза. Потребление металлургической продукции в Украине катастрофически упало, что привело к критическому ухудшению финансового положения метпредприятий и существенному падению производства. Если в 1990 году украинские металлурги производили свыше 50 миллионов тонн стали, то уже к 1995 года – 22 миллиона тонн.

При этом, металлургическая отрасль Украины одной из первых сумела выйти из трансформационного кризиса и возобновить траекторию роста, нарастив свою долю в валовом внутреннем продукте (ВВП) Украины уже в 2000-х годах до 30 процентов.

Очередной мощный удар по промышленности нашей страны был нанесен в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала Луганскую и Донецкую области, где насчитывались десятки крупных металлургических предприятий страны.

До войны Украина стабильно входила в десятку крупнейших мировых производителей стали с производством свыше 30 миллионов тонн в год, тогда как по итогам 2020 года выплавка этой продукции отечественным заводами снизилась до около 20 миллионов тонн.

ГМК остается одной из основных отраслей экономики Украины / фото УНИАН, Владислав Мусиенко

Однако, несмотря на это, горно-металлургический комплекс и сегодня остается одной из основных отраслей экономики государства. Он занимает четверть от всего промышленного производства нашей страны, обеспечивая десятую долю ВВП, и около трети всей валютной выручки.

"Горно-металлургический комплекс был и остается основой украинской промышленности. Это, наверное, единственная отрасль нашей экономики, которая сохранила трудовые коллективы, объемы производства, несмотря на те кризисы, которые эта отрасль пережила за последние годы", - считает председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Кроме того, отрасль является донором государственного бюджета и главным работодателем в Украине, обеспечивая более 200 тысяч рабочих мест для украинцев с более высокими, чем в прочих отраслях промышленности, заработными платами.

Лицо украинской металлургии

В Украине насчитывается пять больших игроков в сфере металлургии. Это крупнейшая частная компания "Метинвест", которой в июне 2021 года исполнилось 15 лет, "АрселорМиттал Кривой Рог", DCH, "Интерпайп" и Ferrexpo.

Один только "Метинвест" обеспечивает рабочие места для более 80 тысяч людей и помогает генерировать 8 процентов ВВП страны. За 15 лет своей работы "Метинвест" произвел 142 миллионов тонн стали, чего хватило бы на 20 тысяч Эйфелевых башен или 10 тысяч Дарницких мостов.

В Украине насчитывается пять больших игроков в сфере металлургии / фото REUTERS

Кроме того, за этот период компания уплатила 165 миллиардов гривень налогов и инвестировала в экономику страны более 10 миллиардов долларов.

По итогам же 2020 года "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней более 22 миллиардов гривен налогов и сборов, закрепившись в перечне крупнейших налогоплательщиков страны.

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"Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", - заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Ориентация на внешние рынки

Выстоять под ударами кризисов и сохранить свою важную роль для экономики страны металлургической отрасли позволила переориентация с внутреннего рынка, который существенно сократился, на внешние.

Сегодня около 80 процентов произведенной в стране металлургической продукции поставляется на экспорт, что делает украинский горно-металлургический комплекс уникальным в мире, так как в основных странах с развитой металлургией ситуация кардинально противоположная – для меткомпаний Японии, США, России основным является внутренний рынок.

Такое положение дел имеет как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, экспортная ориентация сделала отечественную горно-металлургическую отрасль зависимой от конъюнктуры мирового рынка, а значит во многом и экономику всей страны, так как металлургия является основой экономической стабильности государства.

80% произведенной в Украине металлургической продукции поставляется на экспорт / фото REUTERS

С другой же стороны, вклад металлургической отрасли в платежный баланс и приток валюты сложно переоценить. Например, только экспорт черных металлов в 2020 году принес Украине 7,7 миллиарда долларов, что является вторым показателем после экспорта зерновых.

Положительным фактом является и то, что украинским компаниям удалось закрепиться на внешних рынках, поддерживая имидж нашего государства, как производителя качественной продукции.

Так, например, из металла "Метинвеста" возводятся крупнейшие небоскребы Лондона и Нью-Йорка. Для строительства одного из самых высоких зданий Европы – лондонского 72-этажного небоскреба The Shard, - было использовано более 5 тысяч тонн украинской стали. Сталь "Метинвеста" используется для строительства крупнейших лайнеров, танкеров, мостов и стадионов.

Более 5 тыс. т украинской стали было использовано для строительства небоскреба The Shard в Лондоне / фото pixabay.com

Более того, именно украинский металл был выбран итальянской компанией Cimolai при строительстве стометровой арки безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, из-за гарантии высочайшего качества.

Перспективы развития

Сегодня украинская металлургия стоит на пороге кардинальных перемен. В мире набирает обороты глобальный тренд на экологическую модернизацию метпредприятий. Развитые страны не жалеют средств, чтобы в ближайшие годы сделать свою промышленность углеродно-нейтральной. Украинским же компаниям приходится самостоятельно финансировать свои проекты по экомодернизации, поскольку государственной помощи нет.

Так, например, только в прошлом году "Метинвест" инвестировал 200 миллионов долларов в экологические проекты и планирует нарастить инвестиции в этом году.

"В прошлом году "Метинвест" завершил основные работы по крупнейшему экологическому проекту в истории Украины – реконструкции аглофабрики на ММК им. Ильича. Строительные работы активно велись последние пять лет, при этом инвестиции превышают 160 миллионов долларов наших собственных средств. В целом в 2020 году мы направили более 200 миллионов долларов на экологические проекты, и в этом году мы планируем увеличить эту цифру", - сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

При этом, он отметил, что для того, чтобы достичь нулевого показателя выбросов к 2050 году, Украине и ее компаниям понадобится огромная финансовая помощь.

"Я верю, что дальнейшие действия по внедрению Украиной Европейского зеленого соглашения откроют украинским компаниям доступ к финансовым ресурсам для ускорения модернизации и декарбонизации национальных отраслей", - отметил Рыженков, добавив, что для декарбонизации всей Европы потребуются усилия каждой конкретной страны, в том числе и Украины, при этом важно сделать так, чтобы декарбонизация не привела к деиндустриализации ЕС и Украины.

Украинская металлургия устояла под натиском кризисов / фото REUTERS

При этом, эксперты добавляют, что самой существенной помощью от государства для украинских металлургов стало бы устойчивое развитие экономики страны в целом, что позволило бы нарастить внутреннее потребление металлопродукции за счет нового строительства и модернизации изношенной инфраструктуры. Сегодня этот потенциал практически не используется.

Украинская металлургия устояла под натиском череды кризисов и по-прежнему является одним из важнейших фундаментов отечественной экономики. Однако, перед отраслью и государством стоят серьезные задачи по экологической модернизации предприятий и созданию внутреннего рынка потребления металлопродукции, решение которых обеспечит новые точки роста для нашей страны.

Татьяна Стежар

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