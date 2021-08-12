"Металлическая звезда": украинские суперзвезды рассказали о производстве стали в красочном формате

В этом году Украина празднует тридцать лет своей независимости, из которых пятнадцать лет группа "Метинвест" входит в число ее крупнейших промышленных предприятий. С результатами роботы металлургов и горняков украинцы сталкиваются каждый день.

Быть мощнейшим металлургическим производством Украины - непростое дело. Еще сложнее – доходчиво и популярно объяснить, как из руды производится сталь студентам, которые вечно скучают на парах.

Поэтому "Метинвест" запустил специальный видео-проект - "Металлическая звезда", в рамках которого суперзвезды украинской музыки, путешествий, кулинарии и спорта объясняют производственные процессы в металлургии, и делают это интересно и увлекательно.

Соответствующий видео-ролик опубликован на сайте "Робимо українське", который компания запустила специально к своему пятнадцатилетию.

Все начинается с руды

На видео профессор, выступающий перед студентами, объяснил, что весь процесс начинается с добычи руды.

"Руда является первым шагом при производстве многих вещей, которые делают нашу жизнь проще и удобнее", - сказал он.

Казалось бы, сложная теория заиграла новыми красками и драйвом, когда о первом этапе - процессе добычи руды - начала рассказывать солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Украинская суперзвезда сравнила этот этап с созданием музыкального хита.

"Вы знаете, что металлургия и музыка очень похожи, и сейчас я говорю не только про heavy metal (жанр рок-музыки - УНИАН), а вообще про любую музыку. И там, и там нужны ископаемые экстра-класса, чтобы вышел настоящий хит. Это музыка и слова, а в металлургии – железная руда и уголь", - сказала она.

Санина отметила, что карьер для добычи руды очень похож на круги поиска музыкального ритма, через которые проходят музыканты.

"Разница в том, что в музыке наша цель – взрывной хит, а в металлургии со взрывом все только начинается", - сказала певица.

"Зовешь своих друзей музыкантов, которые круто играют на музыкальных инструментах. Джемите (импровизируете – УНИАН) целую ночь и собираете тонны классного материала, а уже с утра заливаете трек в сеть и радуетесь тому, как круто вышло", - добавила певица.

Путешествие руды к плавильной печи

Однако добыча руды, о которой популярно рассказала украинская певица - это лишь начало длительного производственного процесса, и путь от этой стадии до готового металла такой же дальний, как из Киева до Говерлы.

Следующий этап – путешествие руды в плавильную печь. О том, как правильно его спланировать, рассказал знаменитый украинский путешественник Дмитрий Комаров.

"Круто, когда вы сами знаете, куда поехать. Но чтобы путешествие вышло действительно интересным, к нему нужно подготовиться, как это делают с железной рудой. Подготовка к путешествию очень похожа на подготовку руды к плавке", - сказал он.

"Сначала нужно перерыть тонну информации и выудить из нее самое ценное. Потом обогатить эти знания советами местных. Так же и руда: прежде, чем отправить ее в плавильный вояж, нужно отобрать самые полезные и лучшие элементы. Можно считать, что идеальный путеводитель готов. В металлургии это называется обогащение и флотация руды", - добавил путешественник.

Затем Комаров сравнил вид обогащённой руды с красотой солнечного заката, которая открывается взгляду путешественника из окна отеля.

Итак, под чутким руководством Комарова зрители к путешествию подготовились, чемоданы собрали – то есть, руду обогатили. Самое время перекусить! Потому следующим шагом "Метинвест" пригласил путешественников на свою металлургическую кухню, где известный ресторатор Дмитрий Борисов рассказал, как из руды готовится металл.

"Металлургический борщ"

"Украинский борщ – гастрономическое произведение искусства, так же, как у "Метинвеста" - сталь и чугун. И подходы к их созданию очень похожи", - сказал Борисов.

Записывайте рецепт от шефа! Как на классической кухне при приготовлении борща сперва необходимо сварить бульон, процедить его, обработать овощи и мясо, так же и на металлургической – нужно довести сплав метала до определенного состояния, сбалансировав его по температуре и химическому составу.

Также не стоит забывать и про специи: в кулинарии они раскрывают вкус борща, а в металлургии улучшают процесс плавления металла. Соль, перец, лавровый лист в борще Борисов сравнил с химическими элементами, необходимыми при производстве стали.

"Варим все это в специальной кастрюле. Время разливать и подавать на стол… Вот мы и научили готовить металлургический борщ. Приятного аппетита!", - со смаком подчеркнул Борисов.

После такого у многих читателей наверняка проснулся аппетит. Но дегустировать рано - нужно еще немного подождать: остался последний этап производства стали.

Финальный результат - высококачественный металл

Пас в видео-гиде производства стали переходит к капитану сборной Украины и донецкого "Шахтера", голкиперу Андрею Пятову.

Звездный футболист отметил, что задачи голкипера и металлурга схожи: поймать и удержать мяч, который может прилететь с разных сторон поля, или в случае "Метинвеста" - с разных цехов.

"Финальный результат наших команд может иметь различный вид. Для футболистов - это победа на международных крупных турнирах. А для "Метинвеста" - высококачественный металл и масштабные объекты, которые изготавливают из него по всему миру", - сказал футболист.

Пятов подчеркнул, что мечтает победить в "Лиге Чемпионов" так же, как "Метинвест" ежедневно побеждает в своей отрасли в течение пятнадцати лет.

Сталь является одним из важнейших материалов современной цивилизации. Объемы ее производства вшестеро превышают производство пластика!

Это единственный материал в мире, который можно перерабатывать бесконечно.

"Метинвест", в свою очередь – крупнейший производитель стали в Украине. За пятнадцать лет работы компания изготовила 142 миллионов тонн стали. Из такого объема металла можно построить 10 тысяч Дарницких мостов. А только за то время, пока мы смотрели семиминутный ролик на сайте компании, сотрудники "Метинвеста" уже успели произвести 100 тонн стали.

Из металла компании построены такие знаковые объекты, как саркофаг над Чернобыльской АЭС, стадионы "Олимпийский" и "Донбасс Арена", прозрачный пешеходный мост в Киеве и многие другие.

Также на сайте сообщается, что, помимо впечатляющих объемов производства, за 15 лет своего существования компания "Метинвест" заплатила 164 миллиарда гривен налогов в украинский бюджет, а также инвестировала 10 миллиардов долларов в работу своих предприятий и 2,5 миллиарда – в развитие украинских городов. Группа компаний "Метинвест" дает работу 80 тысячам украинцев.

Благодаря видео-проекту "Металлическая звезда" процесс производства стали будет представляться украинцам драйвовым, как музыкальный хит, увлекательным, как путешествие, вкусным, как украинский борщ, и успешным, как победы футбольных звезд.

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