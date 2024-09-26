Экономия газа поможет уменьшить сумму коммунальных платежей.

Украинцев ожидает сложная зима с возможными отключениями света. Больше повезло тем, у кого в домах или квартирах есть газ, но никто не хочет оплачивать баснословные платежки за коммунальные услуги.

В "Нафтогазе" дали несколько советов, как существенно экономить газ.

"Если театр начинается с вешалки, то экономия газа начинается именно с кухни", - говорится в сообщении.

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Пять простых советов:

Чистая газовая плита. Чем чище горелка, тем меньше газа нужно для нагревания до нужной температуры. Размер кастрюли имеет значение. Посуда должна соответствовать размеру горелки, потому что для нагревания большой кастрюли газа требуется в два раза больше, если горелка меньше ее. Используйте крышку. Накрывайте посуду крышкой, если кипятите воду, тушите овощи или мясо, потому что это поможет снизить потребление. Следите за конфорками. Необходимо убавить газ, когда довели содержимое посуды до кипения, а если сняли кастрюлю с плиты, то сразу выключайте газ. Плотно закрывайте духовку. Перед приготовлением блюд проверяйте исправность дверцы духовки, чтобы сохранить тепло в ней, а значит – сэкономить деньги.

Как подготовиться к отопительному сезону в Украине

Специалисты "Киевтеплоэнерго" дали несколько советов, как правильно подготовиться к грядущему отопительному сезону.

Отмечается, что главная задача – уменьшить теплопотери в квартире или доме в период холодов.

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