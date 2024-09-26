Украинцев ожидает сложная зима с возможными отключениями света. Больше повезло тем, у кого в домах или квартирах есть газ, но никто не хочет оплачивать баснословные платежки за коммунальные услуги.
В "Нафтогазе" дали несколько советов, как существенно экономить газ.
"Если театр начинается с вешалки, то экономия газа начинается именно с кухни", - говорится в сообщении.
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Пять простых советов:
- Чистая газовая плита. Чем чище горелка, тем меньше газа нужно для нагревания до нужной температуры.
- Размер кастрюли имеет значение. Посуда должна соответствовать размеру горелки, потому что для нагревания большой кастрюли газа требуется в два раза больше, если горелка меньше ее.
- Используйте крышку. Накрывайте посуду крышкой, если кипятите воду, тушите овощи или мясо, потому что это поможет снизить потребление.
- Следите за конфорками. Необходимо убавить газ, когда довели содержимое посуды до кипения, а если сняли кастрюлю с плиты, то сразу выключайте газ.
- Плотно закрывайте духовку. Перед приготовлением блюд проверяйте исправность дверцы духовки, чтобы сохранить тепло в ней, а значит – сэкономить деньги.
Как подготовиться к отопительному сезону в Украине
Специалисты "Киевтеплоэнерго" дали несколько советов, как правильно подготовиться к грядущему отопительному сезону.
Отмечается, что главная задача – уменьшить теплопотери в квартире или доме в период холодов.