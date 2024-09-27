Отмечается, что в первую очередь необходимо определить самое теплое помещением, где можно будет согреваться.

Вскоре в Украине наступит отопительный сезон, а значит украинцев ждет увеличение сумм в платежках. Глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин дал несколько советов, как платить меньше, но при этом не мерзнуть.

По его словам, в первую очередь необходимо определить самое теплое помещением, где можно будет согреваться.

"Если брать многоквартирный дом, то отдельно в квартире мало что можно сделать, потому что 80% экономии – это трубы на чердаках и в подвалах плюс регулировка, а 20% – это уплотнение окон и дверей, проверка системы вентиляции", - объяснил эксперт в эфире "Украинского радио".

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Он посоветовал жильцам в домах с электроотоплением, где нет альтернативы, но есть кондиционер, использовать его в режиме обогрева.

"Это будет вдвое меньше потребления электроэнергии по сравнению с обычным электрообогревателем, радиатором", - отметил Литвин.

Стоит отметить, что кондиционер потребляет примерно треть от мощности, которую он выдает.

Что касается частного дома, то он указал, что в этом случае намного больше возможностей - использование различных твердотопливных котлов, а также можно зарезервировать небольшой насос.

Также он советует не забывать о банальной защите электроприборов.

"На рынке много сравнительно недорогих реле напряжения, которые выключают электричество в квартире, если идет перенапряжение, а затем автоматически включают, когда напряжение стабилизируется. Общий совет: если не было света, а вам нужно срочно включить стиральную машину, то не делайте это сразу после появления электричества, подождите 5-15 минут", - объяснил Глава Ассоциации энергоаудиторов.

В условиях отключения света многие украинцы задумываются о солнечных панелях, но эксперт считает, что с этим вопросом спешить не стоит, ведь они хороши для лета, чтобы зарядить мелкие гаджеты, но не для зимы.

"Если говорить о зиме, это аккумуляторные системы, зарядные станции с инверторами или аккумуляторами, которые заряжаются, когда есть электроэнергия, а затем питают критическое потребление, когда электричество отключено", - подытожил Литвин.

Отопительный сезон в Украине - как подготовиться

Специалисты "Киевтеплоэнерго" дали несколько советов, как правильно подготовиться к отопительному сезону.

Также в "Нафтогазе" рассказали, что нудно сделать, чтобы экономить на платежках за газ, если у вас газовая плита.

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